阵容太强！Disney+全新漫改剧《照明商店》敲定朱智勋&朴宝英主演，《MOVING 异能》原作搭金熙元导演首秀
广告

阵容太强！Disney+全新漫改剧《照明商店》敲定朱智勋&朴宝英主演，《MOVING 异能》原作搭金熙元导演首秀

韩剧   2024年1月19日   星期五15:29   Sani  

（封面图源：H&娱乐，BH娱乐，United Artists Agency，SARAM娱乐，Willent娱乐，Mystic Actors）

Disney+今公开人气恐怖网漫《照明商店》真人版主演阵容，包括朱智勋、朴宝英、裴晟佑、严泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等实力派，原作者担任编剧、演员金熙元首次挑战导演，预计年内上线。

《照明商店》是姜草作家「悬疑心理凉飕飕」系列的第五部作品，累计观看次数超过1.5亿，备受读者赞誉。 这次拍摄真人版和《MOVING 异能》一样由姜草本人担任剧本改编，凭著《MOVING 异能》打下的良好口碑基础，令人对《照明商店》也多了一份期待。
（图源：Disney+）

同时，在《MOVING 异能》里饰演高中体育老师「崔日焕」、作品数量和质量都甚高的演员金熙元，这次首次挑战当导演，转换身份与姜草二度合作。
（图源：Disney+）

《照明商店》网漫原著以一家连接阳间与阴间的灯具商店为背景，交错叙述生者与亡者、讲述徘徊於生死之间的人们的故事。
（图源：教保文库）

朱智勋接到角色是灯具店老板，原著设定类似掌管生死的阎罗大王。朱智勋之前在奇幻大电影《与神同行》饰演阴间使者「解怨脉」，这一次终於晋级当阎王了XD
（图源：H&娱乐）

主演阵容还有《水泥乌托邦：末日浩劫》、《精神病房也会迎来清晨》朴宝英：
（图源：BH娱乐）

在电影《骗徒》（港译：骗中骗）、《浴血围城88天》、《金权性内幕》（港译：金权黑幕）给人留下深刻印象的裴晟佑：
（图源：Artist Company

电影《天堂长夜》、电视剧《救救我2》严泰谷（严太九）：
（图源：PrainTPC

《夏天不上班》、《浴血围城88天》金雪炫：
（图源：IEUM HASHTAG

《寄生上流》、《运气好的日子》等多部作品里有出色表现的李姃垠：
（图源：Willent娱乐）

凭《柏青哥》获得全球瞩目的金敏荷：
（图源：SARAM娱乐）

《财阀家的小儿子》、《摸心第六感》等作品中担任关键配角的朴赫权：
（图源：Mystic Story）

通过《机智医生生活》等作品展现搞笑和深情多层次演技的金大明：
（图源：United Artists Agency）

《闪亮的西瓜》申银秀：
（图源：npio娱乐）

《黑暗荣耀》、《王后伞下》金善化：
（图源：Y1娱乐）

《放学后战争活动》金起楷：
（图源：Blue Whale娱乐）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 阵容太强！Disney+全新漫改剧《照明商店》敲定朱智勋&朴宝英主演，《MOVING 异能》原作搭金熙元导演首秀
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手