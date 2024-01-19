阵容太强！Disney+全新漫改剧《照明商店》敲定朱智勋&朴宝英主演，《MOVING 异能》原作搭金熙元导演首秀

Disney+今公开人气恐怖网漫《照明商店》真人版主演阵容，包括朱智勋、朴宝英、裴晟佑、严泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等实力派，原作者担任编剧、演员金熙元首次挑战导演，预计年内上线。
《照明商店》是姜草作家「悬疑心理凉飕飕」系列的第五部作品，累计观看次数超过1.5亿，备受读者赞誉。 这次拍摄真人版和《MOVING 异能》一样由姜草本人担任剧本改编，凭著《MOVING 异能》打下的良好口碑基础，令人对《照明商店》也多了一份期待。
同时，在《MOVING 异能》里饰演高中体育老师「崔日焕」、作品数量和质量都甚高的演员金熙元，这次首次挑战当导演，转换身份与姜草二度合作。
《照明商店》网漫原著以一家连接阳间与阴间的灯具商店为背景，交错叙述生者与亡者、讲述徘徊於生死之间的人们的故事。
朱智勋接到角色是灯具店老板，原著设定类似掌管生死的阎罗大王。朱智勋之前在奇幻大电影《与神同行》饰演阴间使者「解怨脉」，这一次终於晋级当阎王了XD
主演阵容还有《水泥乌托邦：末日浩劫》、《精神病房也会迎来清晨》朴宝英：
在电影《骗徒》（港译：骗中骗）、《浴血围城88天》、《金权性内幕》（港译：金权黑幕）给人留下深刻印象的裴晟佑：
《寄生上流》、《运气好的日子》等多部作品里有出色表现的李姃垠：
《财阀家的小儿子》、《摸心第六感》等作品中担任关键配角的朴赫权：
通过《机智医生生活》等作品展现搞笑和深情多层次演技的金大明：
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