病态的崇拜！《大指挥家》李茂生变身柯南追出真相！李英爱指挥兼小提琴独奏引出嫌犯！（EP.11 – 12完）

[有雷] 《大指挥家》终於画下句点，也创下自身最高收视率纪录。有著遗传性疾病高风险，身边又发生一连串事件的李英爱，一一排除了自己所怀疑的对象后，才惊觉将她视为一生偶像的年轻首席黄宝凛星，竟是对她下毒的凶手！李茂生也不放过任何线索，发现黄宝凛星犯下的恐怖错误不只一次…

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车世音（李英爱饰）惊传被下毒而引发身体不适或记忆断片等现象，除了警方正展开调查，车世音曾怀疑是出轨前夫金弼，但金弼却也遭到同样的毒物注射袭击而昏迷。警方透露吸毒团员金奉柱死亡现场留有的短刀，沾有的血液验出是B型女性所有。车世音从团员名单中看见，怀疑的人选是小三李雅真（李诗媛饰）、首席李露娜（黄宝凛星饰）以及团员权秀珍。



车世音照常团练，首席李露娜却显得异常不安，不仅节奏大乱，甚至拉断了小提琴的琴弦，事后她解释不愿看到车世音的贴身秘书泰浩持续留在此地，但车世音不接受这样的说法。露娜却要求指挥带她去喝酒…世音搀扶著喝醉的露娜进房间，看见露娜的确非常崇拜自己，房里贴满车世音的海报，行事历上也记下公演日期等，不过行事历上印的「玄仁制药」让她留下印象。



原来露娜与育幼院姊姊及男友合住，偶然发现了这男子另有暧昧对象，露娜威胁要告诉姊姊，除非男友从任职的公司「玄仁制药」帮她偷出公司生产的特殊药物。警方与乐团会长刘正宰（李茂生饰）同时查到了任职於玄仁制药的男子有高度嫌疑，世音也找上了露娜姊姊，据姊姊透露，露娜从小被生母与养母抛弃了两次，开始失去安全感，进而想要控制身边能爱她的人，这次她的对象成了车世音。



露娜三番两次对车世音下毒，从室内扩香到随身瓶香水，甚至把毒物藏在车世音办公室盆栽中。露娜也曾破坏李雅真的煞车，导致她撞上车世音发生车祸，杀害了团员金奉柱，也用简讯引出金弼而向他注射药物，还把金泰浩约到家中用花盆打破了他的头……原来一连串的事件都是露娜所为，她也从此行踪不明。



车世音知道唯有利用露娜对音乐以及对她的执著，才有可能引她现身。从她日记中发现她最终的渴望，就是与世音同台演出。世音刻意透过媒体发表本次公演将由她与李露娜首席共同演出特殊曲目，并且世音除了指挥还与露娜共同担任小提琴独奏。演出当日，露娜果真从观众席走上舞台，但这也是她最后一场演出，逃不过法律的制裁。



车世音决定放下一切远行，把乐团交给原本的指挥，乐团气氛也变得非常融洽。离开前她到医院探望前夫，金弼的记忆却还停留在两人尚未结婚的时期，车世音前往探监，露娜也拒绝了会面，她带著遗传病检查结果来到母亲的坟前，但这结果一点也不再重要了，刘正宰将陪著车世音的身边，到世界各处流浪。



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