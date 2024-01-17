东方神起昌珉《认哥》爆料曾被允浩放话、被Super Junior东海骂土，而希澈总在允浩身边狐假虎威XD

《认识的哥哥》最新一集邀来正值20周年回归的东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉），两位和同样在SM娱乐练习、出道并待到现在的Super Junior希澈与神童，聊起练习生时期发生的趣事（告状？）滔滔不绝。

东方神起来到《认哥》，允浩一如以往充满能量，而昌珉依旧对允浩不太能招架，不过允浩不改对弟弟的宠爱。当李陈镐问允浩对昌珉和Super Junior东海与始源三人当义警（替代役警察）时的表演感受如何、会不会嫉妒，允浩的回答对昌珉感到满满骄傲，说眼中只看到昌珉跳得多好。



允浩透露自己的手机联络人里把昌珉设定为「真的真的我们昌珉」，是他除了家人以外唯一喊成「我们」的人，不过昌珉的回答要让允浩心碎了，因为昌珉把允浩设定成「郑允浩哥」，连名带姓连「允浩哥」都不是，让《认哥》成员们直呼两个人个性真的是天壤之别。



两人是如何发现彼此性格有所差异的呢？昌珉开始翻旧帐，说自己刚到SM娱乐时，允浩对自己说的第一句话是「如果成为练习生后想敷衍了事，现在就走吧！」「我才刚来就叫我走！」昌珉超委屈，希澈心有戚戚焉表示自己也和昌珉有一模一样遭遇！不过允浩解释自己只是看著练习生来来去，心里难免受伤。

昌珉还爆料Super Junior东海当面对自己说过：「长那么土的家伙是怎么进公司的？」东海队友希澈听了说：「东海也有点古板啊！」昌珉再次委屈爆发：「明明自己是从木浦来的！我还是首尔的！土生土长首尔人！」



这点希澈又有了共鸣，说当时上首尔是允浩和东海来接自己，他们一听见他来自江原道，开口也对他说：「完全是从乡下来的啊！」希澈后来才知道允浩和东海一个来自光州一个来自木浦，他激动的说：「还说我是从江原道来的！三个乡巴佬一起生活，明明全都用方言了还说：『这哥怎么用方言？』」



结果昌珉马上又爆希澈的料，说希澈明明是练习生后辈，但某天开始希澈就黏在前辈、「军纪班长」允浩身边，开始狐假虎威当作自己也是前辈。希澈听了自嘲当时就像君王旁的女人操弄允浩，吕布旁边的貂蝉似的。



练习生的趣事还没完，「童学长」神童登场后，亦透露曾偷拍允浩被训练部工作人员叫去、指责他对允浩没礼貌，此时换允浩委屈了，允浩解释自己只是担心神童偷拍会引发什么事端，绝对没有扭曲事实。



▼相关影片（神童偷拍在4:00）



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