黑粉狂骂：大小姐不吃庶民食物！因为没吃过拌面、刀削面被骂了一年多的NewJeans Minji道歉了

一碗拌面引发长达2年的讨论，主人公NewJeans成员Minji还为此道歉。

事情要从2022年12月说起，NewJeans的官方YouTube频道上公开一支成员们拍摄《W Korea》海报时的幕后花絮，Minji和Hyein在化妆过程中聊天提到「拌面」，Minji问Hyein有没有吃过「拌面」，Hyein反问「有人没吃过吗？」 Minji告诉她自己就从未吃过，并说自己不喜欢尝试没吃过的东西。 Minji的这种回答也立刻引起韩网论坛热议，有些人质疑Minji过度的清纯人设让人很反感，还有人质疑Minji的国籍。

민지가 19년인생 비빔면 먹어본적 없다니까 15년살면서 먹부림을통달한아이가 개화냄 pic.twitter.com/xws6jYVvAH — 52 (@uarethe6est) December 9, 2022

事情并未到此结束，2023年1月NewJeans做客《沉著Man》的节目时，被捕捉到小声问「刀削面是什么」，导致她又一次被黑粉抨击「在立高级人设」、「看来大小姐是不吃贫民食物了」。



这两件事情也困扰了Minji一年多。2024年1月初，NewJeans开通直播和粉丝聊天，Minji就提到了这件事情，解释「从现在开始不打算再说『我没吃过』这种话了，我怎么会不知道刀削面呢，是因为没吃过才说没吃过啊，是因为不知道才说不知道的，那你们知道刀削面有多少种吗？面里又加了什么，有哪些材料。」在此过程中Minji的语气稍显著急，音量也大了起来。 然而这番解释没能安抚住黑粉，反倒令她再次被骂。

最后Minji只能出面道歉，她在道歉文中表示：「1月2日在和粉丝直播聊天过程中，因为我的语气和态度引发大家的不适，在应该与粉丝们自然、舒服地交流中却让大家看到了不好的一面，令大家惊讶、受伤了，对此我很抱歉。去年冬天所说的『刀削面是什么』引发了什么样的反应我自己也知晓，因为我很挑食，从未吃过刀削面，当时是在思考刀削面的种类和味道，不自觉地自言自语说了出来。因为是自言自语，没想到会引起误会，本来想解释，但又觉得覆水难收，等过段时间事情就过去了。没想到随著时间的流逝，事情并未朝我预期的方向发展，甚至多出了更多的话，连我和队友的关系都被提及，引发了奇怪的误会，在过去一年的时间里都在折磨著我。 我抱著郁闷的心情做了解释，但却让大家看到了我极其不成熟的态度，让大家失望了，对此我也在深刻反省中。 通过这件事情，我在休假期间思考了很多，与身边人也聊了很多，让我又一次知道自己要对说出的每一句话负责。 最后再次向因为看了我的直播而感到不快的粉丝们道歉。 」

Minji的道歉文一出即刻在theqoo上引爆热议，留言已经多达1500则（仍在增加中），网友们表示：「女团成员就因为一句没吃过刀削面就出来道歉？？？可想而知恶评有多严重了」、「感觉不是因为说不知道刀削面是什么而反感，而是她在直播里说『怎么可能不知道刀削面』， 底下的留言很不好，所以公司才让她道歉的吧」、「真的没必要道歉啊」、「这事情都已经1年多了，她出来道歉也是希望赶快结束吧」、「有些人就是一直拿拌面、刀削面的事情嘲笑她，才搞得她出来道歉」、「我看了影片，并不觉得她的语气有什么不妥啊，这种事情都要出来道歉吗？」等。

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