《和我老公结婚吧》EP.5抢先看！朴敏英＆罗人友原来在大学时期就见过面？部长Nim还在街上上演「英雄救美」

《和我老公结婚吧》目前集播出4集，就受到许多观众的喜爱，收视更是从5.2%一路上涨至7.6%。
姜智媛（朴敏英 饰）的第一次的人生中，朴敏焕（李伊庚 饰）不仅不把她当成人，还把工作、家务、生育、代理孝道等全部都推给她。姜智媛罹癌住院时他还与妻子的好友郑秀敏（宋昰昀 饰）发生婚外情，他们为了赚取保险金的还谋杀姜智媛。姜智媛克服这凄惨的结局并回到10年前，因为已经知道发生过什么事，让她下定决心要改变和复仇。
期间，公司的部长刘志赫（罗人友 饰）一直伸手帮助她，彷佛对接下来要发生的事都非常清楚。第4集终於公开刘志赫的秘密，原来...他也是过著「第二次人生」。从姜智媛的葬礼回来不久后发生事故，并回到10年前的2013年，在葬礼上得知姜智媛悲惨的一生后，刘志赫对一切都非常后悔，所以一直帮助著她。此外，他的身上还刻著姜智媛的爸爸经常在零用前上画的蓝色心形，让人好奇是为什么呢！
公开的第5集剧照中，散发著温暖可爱魅力的姜智媛和穿著柔道服稚气未脱的刘志赫，散发出清纯的氛围。先公开影片中，姜智媛喝醉酒走在路上，路过的刘志赫听到有人要去骚扰她，在他们准备行动的时候，刘志赫率先一步走到姜智媛的面前：「没事吗？你一个人吗？」姜智媛也回他：「我是一个人！真的是一个人！」原来...刘志赫和姜智媛在大学时期就见过面了！
처녀귀신?!...이 아니라 만취지원?— tvN drama (@CJnDrama) January 15, 2024
대학생 시절 지원x지혁의
역대급 임팩트 첫 만남
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오늘 밤 10:30 5화 방송
[월화] 저녁 8:50 | tvN#내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/UtqpwMcxl9
而今晚（15日）因为要转播《2024亚洲杯》大韩民国对巴林的比赛，《和我老公结婚吧》将推迟到当天晚上10点30分（原本是8点50分）才播出，不知道收视会不会因此受到影响呢～？
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