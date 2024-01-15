2024年jtbc先确定这9部大片！罗曼史、律政剧、超能力、悬疑片一应俱全，《低谷医生》&《绝佳的解决士》1月开播

《Misty迷雾》、《大力女子都奉顺》、《SKY Castle》、《财阀家的小儿子》，这些经典韩剧都来自jtbc，也造就了「jtbc出品必是精品」这句话，2024年jtbc依旧为观众们准备了多部好剧。

1.《低谷医生》



主演：朴信惠、朴炯植

播出时间：1月27日

剧情简介：讲述了只在人生上升曲线上行驶时刹车正常的吕正宇和南荷娜的「完蛋的人生」心肺复苏期。 在人生的黑暗期重逢的「厌恶（厌恶关系）」对手两人成为彼此光芒的过程带来了欢笑、激动和温暖的安慰。



2. 《绝佳的解决士》



主演：李智雅、姜基荣

播出时间：1月31日

剧情简介：讲述大韩民国最优秀的离婚问题解决专家向委托人提供给予为问题的婚姻生活画上句号的「坏人配偶」惩罚的解决方案。



3. 《没有秘密》



主演：高庚灼、姜汉娜

播出时间：2024年上半年

剧情简介：讲述了33年来一直坚持立正面人设的电台主持人「宋基白」，某天患上不明的疾病导致说话不经大脑，当他邂逅视以收视率为人生一切的综艺节目作家「温宇宙」时，两人擦出了火花。

4. 《虽然不是英雄》



主演：张基龙、千玗嬉

播出时间：2024年（具体时间未定）

剧情简介：讲述患上世上常见的现代人痼疾而失去罕见能力的超能力家族和看似偶然却命运般交织在一起的一个女人的故事。

5. 《Hide》



主演：李宝英、李茂生、李清娥、李敏载

播出时间：2024年上半年

剧情简介：讲述某天丈夫突然消失后，一个女人追踪围绕丈夫失踪的秘密时面对自己难以承受的巨大真相。

6. 《昼与夜不同的她》



主演：李姃垠、郑恩地、崔振赫

播出时间：2024年（具体时间未定）

剧情简介：讲述了某天突然被封锁在老年时间里的求职生与整天被她吸引的检察官之间的超凡实习X甜蜜浪漫喜剧。

7. 《玉氏夫人传》



主演：林智妍、秋英宇

播出时间：2024年（具体时间未定）

剧情简介：以朝鲜时代女奴的生存和成功为背景，讲述了一位失去名字和身份，丈夫也是假人的女人的真实故事。

8. 《组合式家庭》



主演：黄寅烨、郑采妍、裴贤圣

播出时间：2024年（具体时间未定）

剧情简介：讲述了三个没有血缘关系的兄妹多年来一直相互依靠，但随著长大也渐渐走散，直到十年之后才再次相遇的故事。

9. 《陪玩的女人》



主演：严泰九、韩善伙（又译：韩善花）、权律

播出时间：2024年（具体时间未定）

剧情简介：讲述了清算黑暗过去的大哥与一起经常和孩子们玩的姐姐之间发生的反转充满心动的浪漫故事。

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