原来这些症状都不是遗传病！《大指挥家》李英爱遭人下毒毁了指挥路！剧情从狗血大转弯变追凶！（EP.9 – 10）

[有雷] 《大指挥家》下周即将步入结局，原本大家陷入李英爱到底有没有罹患与母亲一样的雷明顿氏症，担心她的音乐路就此中断，没想到事情出现大转弯，李英爱除了上一集涉入一宗毒品与命案后，这次反而成为受害者！而她竟怀疑起身边最爱她的李茂生……

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在台上指挥著命运交响曲的车世音（李英爱饰）竟开始出现幻觉，在演出中途直接晕倒在台上，从医院醒来的世音却突然不知去向，所有人都急忙寻找她的下落，最后由始终爱著她的刘正宰（李茂生饰）找到了世音，并且不问任何原因，在身边默默支持著她陪伴著她。甚至他也读懂了世音想要寻死的念头，世音不愿步上母亲的后尘，想要有记忆有尊严地离开<世界。



世音的离开让乐团群龙无首，团员们在此时送上了温暖，纷纷表达希望她能够回到乐团。世音虽然暂时回归，但也打算做完最后一场公演就辞去职务，因为她同时也正在等待遗传病筛检的结果。团员中最年轻的首席露娜（黄宝凛星饰）总露出令人怀疑的眼神，她虽然不停表达自己是车指挥的粉丝，但内心似乎也有自己的盘算。



此时医院来了电话，表示车世音验血的结果有异常，并非遗传疾病而是遭人下毒！这种毒物无色无味，并且让人发生一些身体上不舒服的状况，头晕或短暂失忆等，都与遗传疾病雷明顿氏症很接近，看来下毒的人是打定主意要让世音心理极度不安，而她也开始怀疑起自己身边知道她有罹病风险的人。



露娜发现车指挥的随行秘书是刘正宰安排的眼线，甚至引发车世音怀疑正宰就是下毒者，车世音的前夫金弼也不断在等待著她出现遗传病症状，让离婚无法成立，而小三李雅真（李诗媛饰）是最有动机向她下毒的人，警方调查吸毒者金奉柱死亡现场出现的一把小短刀，沾有B型女性的血迹，雅真也是B型。



下周即将播出大结局，车世音是否能找回自己的位置，并摆脱出轨的前夫？



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