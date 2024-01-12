【韩网热帖】HYBE心理咨询师给偶像练习生的忠告

例如，练习生说：「我想跳的舞是popping，但公司只让我跳偶像那种群舞，所以感到忧郁。 」

咨询师表示这不是心理问题，而是对「职业」这一概念缺乏了解，所以坦白回答：「公司不是帮你实现梦想的地方，而是赚钱的地方。 所以首先要做能为公司赚钱的事，这就是职业。 但你知道惊人的是什么吗？如果你做了公司想要的事，就会得到很多机会做你想要的事。 」

再例如，练习生之间不可能一直关系很好，尤其队内实力落后的人会受到很大压力。

这时咨询师也是解释相应的概念：「你们不是学校的前后辈，而是商业合作伙伴。 如果商业伙伴之间互相争斗或欺负对方，那么生意会受到什么影响呢？想要把生意做成功只有一个办法，那就是伙伴之间互相尊重和帮助。 」



韩国网友评论：

1. 讲得很对啊

2. 虽然十几岁的小孩可能不太懂，但有听总比没听好

3. 偶像是从小就进入社会的职业，提前让他们认知到这些是很好的

4. 对於社会新人很有用的忠告

5. 好羡慕这种咨询，我都感到疗愈啦

6. 虽然讲得很好，但十几岁就要了解成年人的世界，有点心疼

7. 这是为职场人员传授正确的态度，以防止职业倦怠。 如果因为他们未成年而感到心疼，那么你应该关注「杜绝未成年人工作」这件事。 既然他们已经步入职场，就应该帮助他们培养健康的思维方式。如果在吹捧偶像产业的同时对此类谘询却感到不舒服，未免自相矛盾

8. 我反而认为对未成年人讲这些很好，回顾我年轻时就像前一天还是受到保护的小孩，第二天就被推进社会、告知「你是要对一切负责的成年人了！」像这样给他们机会听取建议、为进入成年生活做准备蛮好的

9. 看HYBE最长寿和成功的偶像防弹少年团就知道了，初期的概念和歌曲并不适合每一个成员，也有人感到混乱，但做好该做的事撑下来，现在就可以做自己想做的活动啦

10. 如果要做想做的事，应该去舞蹈学校啊，HYBE又不是慈善团体

11. 没错，偶像并不是以自我实现为目标的职业

12. 从前就很中意BIG HIT这一点，即是从练习生时期开始提供心理咨询，真的给到很多精神上的帮助

出处：https：//theqoo.net/hot/3067190417

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