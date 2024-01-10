继Jennie之后Lisa也要闯美了？《阴尸路》官方IG追踪Lisa帐号，和衍生剧男主一起看球赛，这也太巧了吧

女团BLACKPINK成员Lisa要进好莱坞了？

韩媒援引了去年12月26日泰国版《VOGUE》的中的采访，称Lisa将通过电视剧进军好莱坞。 据悉，在全球引发丧尸热潮的AMC电视剧《The Walking Dead》（《行尸走肉》、《阴尸路》）的官方IG帐号日前关注了Lisa的个人IG，因此传出Lisa有可能在《The Walking Dead》衍生剧中登场的消息。 前段时间Lisa造访了法国巴黎，而《The Walking Dead》衍生剧《The Walking Dead： Daryl Dixon》（《行尸走肉：戴瑞迪克森》、《阴尸路：戴瑞迪克森》）正巧在巴黎拍摄，更是增加了这一消息的可信度。



去年11月28日，Lisa被拍到和演员Norman Reedus一起在巴黎看球赛，Norman Reedus在《The Walking Dead： Daryl Dixon》中扮演的就是男主角「迪克森」，凭藉该角色火爆全球。 他本人也追踪了Lisa的个人IG帐号。目前这些消息也都是传闻，并未得到官方的呼应，但已然有不少Lisa粉丝确信本命将出演大热剧。

| Lisa e Norman Reedus (ator de The Walking Dead).



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去年9月-10月播出的《The Walking Dead： Daryl Dixon》第一季是《《The Walking Dead》系列的第5部衍生剧，描写了原剧第11季之后来到法国的「迪克森」的故事。 第二季预计今年内播出。

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