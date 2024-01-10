《自白的代价》重启！导演换《太阳的后裔》李应福PD，全道嬿、金智媛有望合作

因宋慧乔和韩韶禧要携手主演而备受关注的电视剧《自白的代价》重新接洽女主，这两位女演员也是重磅级。

昨日（9日）金智媛所属经纪公司透露：「《自白的代价》是接到了多个演出提案中的一个。 」而早前也有媒体报导了全道嬿也接到提案，正在积极商讨中的事情，当时全道嬿所属经纪公司的回覆与金智媛公司相同，称是「诸多提案中的一个」。 一个是演技绝佳的影后，一个是新一代实力派，她们若能同框出镜，势必会带来强烈的化学反应，很难不叫人期待。



《自白的代价》围绕被卷入一起杀人事件中的两个女人展开，没有任何交集和利害关系的她们在教导所里相遇，由此引发出了一系列故事。 该剧目前敲定《太阳的后裔》的李应福导演掌镜，原先确定由沈娜妍导演执导，宋慧乔和韩韶禧主演，但由於各种原因，意外「流产」，两位女演员不再出演，导演沈娜妍也退出剧组，让人十分疑惑。 制作方称是演员提出不再出演的要求，但韩韶禧则表示是在看到新闻之后才知道不出演的事情，让人更加迷惑。

《自白的代价》重启，全道嬿和金智媛是否会合作也引发了广大观众的关注。

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