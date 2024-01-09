《鬼妈妈的假期》申敏儿看自己的戏从头哭到尾！与妈妈像朋友相处：「也希望生个像我自己这样的女儿～」

电影《鬼妈妈的假期》描述著一位从天国获得了假期能够重返人间的母亲福子（金海淑饰），以及因思念过世的母亲，舍弃了工作回到家乡，用母亲留下的食谱经营著一个小美食店的女儿珍珠（申敏儿饰），母女之间在这休假中展开了什么样的疗愈奇幻故事？

申敏儿透过电影《鬼妈妈的假期》睽违3年重返大萤幕，光是电影能够顺利在影厅上映就让她相当开心，作品完成已经过了一段时间，大家还是相当兴奋地期待著上映。申敏儿也提到自己看了电影后也哭了，导演也问她为何看自己演的戏还会哭，申敏儿说站在演员立场，了解到各个角色所带的情感，所以才会从剧情初段落就开始流下眼泪，从一开始哭到最后。



申敏儿对於《鬼妈妈的假期》剧本相当有共鸣，她表示所有人都会经历分离，对於拥有很多这类回忆的人就会得到很大的共鸣，虽然她本身并不曾失去身边很亲近的人，但是光想想都觉得悲伤。如果失去了某人，我们可能会想著「他正在看著我吗」，不希望以太沉重的想法面对，以这样奇幻的题材她觉得挺不错的。



电影中角色珍珠讲电话的语气，申敏儿表示与她私下本人差不多，所以这个角色让她相当有共鸣，而原本在美国教书的珍珠，在母亲过世后回到了故乡的心情，申敏儿也觉得很能体会，时常觉得这角色跟她非常相似。被问到实际上与妈妈感情如何呢？申敏儿说自己跟妈妈真的像朋友一样，不像传统母女感觉，但拍完作品后产生了一些传统母女的感觉。申敏儿还提到妈妈看完试映会并没说什么伤心的话，只说「很漂亮」「舞台问候时太暗了看不到你的脸」，跟一般妈妈不太一样。



申敏儿觉得反而是自己比较黏妈妈，常常打电话给她，如果妈妈有喜欢的东西她一定全买单，还说自己也希望生个像她这样的女儿！大家可以祝福她早日达成心愿罗～



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