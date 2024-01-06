崔岷植＋金高银＋李到晛＋柳海真《破墓》韩国定档2月上映！诡异氛围海报公开全球瞩目中！

电影《破墓》即将於2月在韩国上映，不过国际电影媒体已抢先公开本片国际版本的海报，每位主演都只露出了半边脸，有的甚至写满了经文，充满著诡异氛围。

《破墓》集结了韩国最具代表性的老中青三代演员，包含《奇怪的数学家》影帝崔岷植，《鬼怪》金高银，《机密同盟》柳海真以及《黑暗荣耀》李到晛共同演出，卡司值得令人期待，日前也透过国际媒体公开了五款主视觉海报以及电影预告，消息一出，立即引发热爱电影的观众非常期待。



《破墓》是一部气氛相当诡异的电影，剧情描述风水师、礼仪师、巫师等人收取了巨额款项的委托，将一处可疑的墓地挖出并移葬，他们之间开始发生怪异事件。而这一部作品也是曾经执导《黑祭司们》《娑婆诃》等作品的张载贤，新作《破墓》在韩国海内外都受到许多观众们的关注。



公开的海报中，每位主演只露出了半边脸，还有一张貌似怪物的存在，不过看更早之前曾公开的剧照，大概也能猜测出四位主演的职业。崔岷植穿著西装反覆观察著墓地，应该属於风水师，柳海真则是清洁著出土的棺材的礼仪师，金高银与李到晛全身几乎写满了经文，并且在现场进行仪式，两人应该为法师巫师组合。他们挖开了奇怪的墓之后，又发生了那些诡异的现象呢？



预告中，崔岷植望著诡异墓地说著「是恶地中的恶地」，从各地聚集的法师巫师，以及在殡仪馆的礼仪师，开始进行著这诡异的移葬仪式，挖开墓地的瞬间，凶恶的东西也将倾巢而出……



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