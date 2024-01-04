G-Dragon的人脉是钻石级吧！快来看看都是谁参加了这场跨年派对

G-Dragon（权志龙）经过与警方的多次「交战」之后终於洗刷的吸毒冤情，最近曝光的近况看得出他心情很不错。

日前，GD在个人SNS上公开了与多名艺人一起举办派对的照片，李政宰和女友林世玲、郑雨盛、李敏镐、张东健和高素荣夫妇等娱乐圈顶级大咖全都亮相，众人一起跨年。 GD还配上了爱心符号，表示「爱心飞起」。重磅级明星聚集，引得众人忍不住感叹「这是比黄金人脉还要厉害的钻石级吧」等。



前段时间GD因涉嫌吸毒被警方立案调查，他通过代理律师多次怨诉自己未吸毒，并主动前往警署配合调查，提出做精密毒检等，还在IG上公开了「事必归正」的4个字，再一次强调自己的清白。 最终尿检、毛发检测和手指甲、脚趾甲等所有毒检的结果均呈阴性，加上没有参考人的陈述，GD得以洗刷吸毒冤屈。



此外，GD於近期加盟了新公司GALAXY CORP，宣布2024年内完成SOLO回归。 除此之外，GD以德报怨成立扫毒基金会，帮助吸毒的人进行治疗，就像他自己说得那样，因为被冤枉，所以让他看到了这个领域的黑暗，於是他想帮助这个领域的失足者。

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