李帝勋再次发表「大赏」得奖感言！还预告会以《模范计程车3》的金道奇和大家见面，请再等等！

凭《模范计程车2》（模范的士2）在《2023 SBS演技大赏》夺下大赏的李帝勋，通过 IG 再次发表拿到大赏的感言。

李帝勋表示虽然只是代替冤枉的受害者，进行报复的单纯的logline，但是其中确实有经历过这种痛苦的人，所以对我来说，我想更加稳重和更有意义地制作和诠释这部作品。



他依序感谢《模范计程车2》的工作人员、「彩虹运输」家人们、每集插曲的演员们、造型师和美容院、公司职员们和家人们。最后对粉丝们表达感谢：「因为有了大家，我才有了要演戏的理由，觉得得更加努力，谢谢你们一直站在我这边，一直守护著我。」



接著，李帝勋说：「我不会忘记这部作品带给大家的愉快和重量感，第三季也会以真正有意义的时间报答大家，希望大家再等等。我会再次以金道奇和大家大招呼，观众朋友们，我爱你们。」



《模范计程车2》的最后一集中，金道奇（李帝勋 饰）为了调查因为投诉军中性暴力事件而受到二次伤害，最后选择自我断的女军中士的案件而潜伏军队。金道奇在军中与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人只有眼神交流，让观众们都非常好奇他们的过去发生什么事？大结局播出后，SBS方面就正式宣布确定制作《模范计程车3》，虽然还没有确定拍摄时间，但...大家就期待一下啦！



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