专访：如果能够穿越到未来，《烈女朴氏契约结婚传》李世荣和裴仁爀想做什么？

韩星网早前与《烈女朴氏契约结婚传》主演李世荣和裴仁爀进行专访，讨论了他们在拍摄过程中的经历、与角色的连结等等。从他们对原著小说的想法到最具挑战性的场景，甚至是他们对时间旅行的愿望，并探索他们真实个性与所饰演角色之间的有趣关系。

问：《烈女朴氏契约结婚传》的作者表示，李世荣和裴仁爀百分之百符合小说中描述的主要角色。拍摄前，你们有读过原著小说吗？对於演绎自己的角色有帮助吗？

李世荣：我非常喜欢这部小说。即使整个剧本没有完全揭示，我也试图把握整体剧情，理解朴联遇的情感。



裴仁爀：当然，我有读过原著。对於有原著的作品，我通常会基於原著进行思考，但由於剧集不可避免地需要进行改编，我试图在避免被严格框架束缚的同时寻求指导。网络漫画或小说可以表达的内容与剧集可以描绘的内容存在差异，所以我努力不要被原著角色过度限制。



问：观众对李世荣跌入水中的场景印象深刻。在拍摄期间，哪个场景是最具挑战性或令人难忘的？



李世荣：首先，非常感谢。对我来说，和姜太河的告别场景是最令我难忘的。它们是最好的，我能够产生很多共鸣。

裴仁爀：拍摄中有很多有趣的场景，非常有趣，虽然也有一些具有挑战性的拍摄。有很多有趣的场景，很难只挑选一个。

问：与朱玄英（饰 四月）在剧中一起穿越时空合作的感受如何？



李世荣：我之前就喜欢朱玄英演员，所以对她有很高的期望。然而，我发现一切都超出了我的期望，个人认为我们之间的化学反应在作品中和现实生活中都非常出色。

问：女主角从古代穿越到现代，对一切都感到新奇有趣。如果有机会穿越到未来，你们两个想做什么？

李世荣：我觉得我会见证与所爱之人分别的时刻。因为这样才能无怨无悔地去爱。

裴仁爀：在瞥见我的未来之后，我希望能回到现在更加努力地生活。

问：男女主角都有鲜明的个性。你们自己和角色的个性有哪些相似和不同之处？

李世荣：我和朴联遇有一个相似的特点，就是积极主动和积极的心态。由於我们的积极观点，我们的韧性很强。然而，相比朴联遇，我对涉及他人或自己的情况感到的恐惧更少。不像朴联遇那样，无论结果如何，我不害怕说出真相，因为我相信分享一切的重要性。

裴仁爀：太河并不会经历太多情感波动，并且倾向於与人保持距离，这使他在这方面与我有所不同。然而，随著故事的发展，太河发生了变化，我开始感受到我们之间更多的个性相似之处。我努力将这些方面无缝地融入角色中。

《烈女朴氏契约结婚传》下周结局，大家记得一齐追看啦！



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻