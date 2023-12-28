池锡辰因健康暂离《Running Man》近况曝光！刘在锡爆料他隔天就后悔，Hoshi透露想念

池锡辰18日宣布因健康问题中断活动，暂时离开奔跑了13年之久的《Running Man》，他的身体状况为何并未公开，但近况到底如何呢？

*前情提要：‎池锡辰因健康问题中断活动，暂离《Running Man》



最新一集《Running Man》少了池锡辰剩5个人，画面相当令人不习惯，提到了池锡辰大家起初也许有些感伤，但还是用「《Running Man》Style」带给观众笑料，例如来宾金东炫似乎虎视眈眈《Running Man》固定班底的位置：「请慢慢的……恢复吧……」

刘在锡也爆料池锡辰也是下了很大的决心才做决定，在决定好后隔天跟他说：「可是（身体）感觉还可以啊！」笑翻了其他人。金东炫听了，不晓得是真担心还是假担心的说：「是因为吃了药才暂时看起来很好，在完全好起来之前……」大家又笑了。



刘在锡当场打给池锡辰视讯通话，池锡辰开头就大笑证明自己还可以(?)，接著就是熟悉的成员疯狂吐槽池锡辰逗他的环节，而池锡辰听到金东炫的野心，为了保住位置说：「我的身体状况突然变好了，正在考虑要撤下报导。」XD 聊了一阵子后保证会好好休养身体再回归。



除此之外，昨（27）日池锡辰被捕捉到出现在军中，和入伍中的TEEN TOP创造合影，不晓得是为了探望谁而去，而26日凌晨李升基曾发限时动态公开《Bro & Marble》聚会照片，曹世镐、柳演锡、李东辉、李升基、Super Junior圭贤、SEVENTEEN Joshua与Hoshi都在，独独大哥池锡辰缺席，Hoshi转发时特地tag池锡辰：「锡辰哥，想你了，请好好照顾身体。」



《Running Man》相关片段：



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻