1月就追这一部！朴信惠＆朴炯植《低谷医生》「怀旧风」海报公开，光是颜值就让人充满期待！

由朴信惠＆朴炯植主演的《低谷医生》讲述前途一片光明但是迎来人生低谷的两名医生，辞职后住在屋塔房上成为邻居后，一起成长且心动的励志罗曼史。

之前公开的海报是朴炯植和朴信惠都穿著高中制服，这次公开的则是他们成为大人的样子。两人并拍坐在文具店前，咬著冰淇淋，头顶上洒落的阳光营造出慵懒、平静的氛围。上面还写著「即使如此，好像不是只有我这样，这让我感到安慰」句子，这两个人经历最辉煌的时期后，在最落魄的时期相遇，他们究竟发生什么样的故事？



朴信惠饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」，她通过各种努力、疯狂地学习，成爲医生后也疯狂地工作。在过著除了学习和工作以外，什么都不会做的「无趣」人生，有一天回顾自己突然毁於一旦的人生，她决心改变。



朴炯植饰演的「吕正宇」从学生时代包揽所有的全校第一名，就读韩国国内最好的医科大学后，成为实力人品兼备的明星整形外科医生，一直走在花路上，但是因可疑的医疗事故而瞬间陷入人生泥潭。所属社还公开朴炯植拍摄花絮照，状态真的超级好啊！！



而《低谷医生》由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》吴贤钟导演执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》白善宇编剧执笔，将在1月27日首播。

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