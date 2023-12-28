华丽落幕，懦夫变勇夫的《少年时代》你看了吗！任时完、李施优与李先彬演出青春本色！

日前刚播毕的《少年时代》受到广大观众们的喜爱以及好评，而导演与众演员们也公开了手写的讯息祝福问候，并对观众们的喜爱表达感谢之意。

《少年时代》剧情描述在1989年代，一个天天被欺负被爆打的高中生秉泰（任时完饰），人生目标只希望有一天能够不再被打，因为父亲欠债的关系从温阳搬家到扶余，因被误认为地方角头白虎，开启了他学生生涯的另一篇章……短短10集的长度，任时完从胆小懦弱演到称霸全场，完成了复仇之路，也让观众们感到相当痛快。



《少年时代》自11月24日开播以来，连续五周在Coupang Play获得人气作品排行第一名，并且有著4.5颗星的高度评价，也是Naver最常被搜寻的电视剧中排行第一名，片中的精彩片段也在YT上拥有高人气高点阅率，任时完也荣登12月的演员品牌评价第一名。《少年时代》中的角色们个性十足，故事内容也很新颖，更是带有综艺感，甚至连剧中的忠清道方言都引起了观众们的模仿与讨论。



由Idol出身转战演员的任时完，无论大小萤幕都演出过各种戏路，长相乖乖牌模范生的他首度挑战搞笑题材，得到许多观众们的称赞与肯定，甚至相当惊讶他毫无偶包的表现，不管是被爆打还是自己爆哭，或是梳了油头跳著夸张的舞蹈，总是令人发笑。加上身边趣味的同学们，以及青梅竹马的黑蜘蛛李先彬，牙山白虎李施优等，都让这部作品显得相当丰富。



一个每天被欺负到不敢再去上学的LOSER，在一次偶然的机会下被误认为牙山白虎，展开了另一面的人生。但好景不常，真正的白虎现身后，又将他打入地狱中。几乎已经失去求生意志的他，又是因为什么样的契机而决心转变？超励志的训练过程以及光荣复仇之路，大家一定要看一下任时完的精采表演！



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