韩网传这位80年代日本国民女神是房时爀理想型！网友：和BTS防弹少年国柾国一样是兔子相

据说这位女星是房时爀的理想型。

制作人房时爀，人称「防弹少年团之父」，以一己之力将BIGHIT和防弹少年团推上了世界舞台，BIGHIT（现更名为HYBE）一跃成为能够比肩SM、JYP和YG娱乐三大老牌经纪公司的第四大经纪公司，防弹少年团更是在他的推动之下火遍全球。 1972年出生的他至今单身，虽然早前曾在网路上公开示爱严正化，但也是调侃开玩笑，民众们其实对这个黄金单身汉的感情也很好奇。



日前有网友在PANN上讨论80年代日本传奇女星中森明菜，更是介绍她是房时爀的理想型，中森明菜是上世纪80年代日本乐坛不可忽视的天后，她以极具代表性的流行歌曲征服了整个日本，成为那个时代最令人瞩目的女歌手之一。 大家亲切地称她为「昭和第一歌姬」和「山口百惠的接班人」。



该文章引来不少韩国网友的围观和讨论，大家纷纷表示：「我对他的取向完全不关心」、「说不关心的人，他可是K-POP届的大佬，你是什么意见人家一点都不在意」、「演唱会票价疯涨的罪魁祸首就是他好吗？」、「房时爀就是喜欢这种类型，类似柾国的小兔子长相」、「 外国人见了李英爱金泰希韩佳人也会发出一样的感叹啊 『韩国女人长得好看的真的是超级好看啊』」等。



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