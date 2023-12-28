《我的Happy End》开播看点！时隔6年再以「夫妻」重逢，张娜拉挑战「破格演技」、孙浩俊一人分饰三角！

新剧《我的Happy End》讲述有著坎坷童年的女主角徐才媛（张娜拉 饰），只沉醉於追逐成功的人生，但在遭到信任之人的背叛、面对冲击性的真相后，试著摆脱欲望、执著的故事，是出人性心理惊悚剧。

这是张娜拉和孙浩俊继《Go Back夫妇》后再次合作，让不少剧迷们都相当期待！而《我的Happy End》将在本周六（30日）首播，现在小编就来跟大家分享一下播出前的看点啦～！

张娜拉＆孙浩俊再次扮演夫妻

这是张娜拉和孙浩俊继《Go Back夫妇》之后，时隔6年再次以「夫妻」重逢。孙浩俊透露选择这部作品的最大理由之一，就是能够再次与张娜拉前辈合作；张娜拉也说和孙浩俊再次合作很舒服，他比6年前更成熟了。



孙浩俊更认为《我的Happy End》是《Go Back夫妇》的延续，两人在《Go Back夫妇》幸福地生活著，但拍摄《我的Happy End》感受到「即使幸福地生活著，也会发生这样子的事情」。



张娜拉挑战「破格演技」、导演透露孙浩俊一人分饰三角

张娜拉饰演白手起家的 CEO 兼拥有100万追踪者的网红「徐才媛」，个性缜密又冷静，为了填补自身无尽的欲望，像只疾走马不断地奔驰。但...到底是遭遇什么冲击呢？这次和她以往的角色很不同，张娜拉在发布会上提到会有很多表现激动、表现深深忧郁感的场面，期待她这次的演技大变身呢！



赵秀沅导演预告「孙浩俊将一人分饰三角」！而孙浩俊饰演的「许纯永」是徐才媛的丈夫、自由设计师兼产业设计科教授、对女儿是像朋友一样慈祥的爸爸，展现多样的魅力。他还卖关子表示：「因为剧本写得很好，让人能够很快投入到场面中，看电视剧的话...大家就会知道是不是一人分饰三角。」整个让人超好奇 XD



苏怡贤时隔2年复出，出演原因竟然是这个

真的是有一段时间没有看到苏怡贤了！这是她时隔2年回归电视剧，出演的原因是因为自己是《Go Back夫妇》的忠实观众，听到张娜拉＆孙浩俊再次饰演夫妻，所以爽快答应出演！饰演美术大学副教授「权昀昣」，也是徐才媛的大学同学。



演技派最佳绿叶登场

当然也要介绍一下演技派最佳绿叶们！《浪漫医生金师傅》系列＆《地下菁英》的金弘波、《The Penthouse》&《模范的士2/模范计程车2》的朴呼山，都会在《我的Happy End》登场。他们和主演有著什么样的关系呢？大家一定要去追剧啦！



全新心理惊栗韩剧《我的Happy End》将於12月30日起逢星期六、日在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》等Viu Original原创剧，紧贴亚洲人气剧潮。



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