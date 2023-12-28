期待～《地球娱乐室》成员李泳知＆ IVE 安宥真要合作了！两人将在《2023 MBC歌谣大祭典》带来特别舞台

《2023 MBC歌谣大祭典》将在12月31日举行，今年由林润娥、崔珉豪、黄旼炫担任主持人。

这次的特别舞台包含崔珉豪＆黄旼炫的特别舞台，两位男主持人的合作，也让粉丝们相当期待！还有尹尚和 RIIZE Anton 将呈现父子合作表演，这是他们首次在节目中同台演出，预计将以高品质的舞台震撼观众。



此外，还有充满新鲜能量的 Rapper 李泳知和 IVE 安宥真也将以「挚友组合」带来合作舞台。两位作为《Biong Biong地球娱乐室》的成员活跃外，也以以独一无二的色彩建造自己的领域，成爲 MZ 一代代表偶像。李泳知也曾作为 IVE 演唱会特别嘉宾在安宥真和李瑞的舞台登场，这次会和安宥真带来什么样的表演，令人期待呢 XD



《2023 MBC歌谣大祭典》演出阵容有：&TEAM、(G)I-DLE、2AM、aespa、ATBO、ATEEZ、NU'EST白虎、BEBE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、DAY6、 ENHYPEN、FANTASY BOYS、fromis_9、少女时代孝渊、ITZY、IVE、LUCY、NCT 127、NCT Dream、NCT U、NiziU、NMIXX、RIIZE、SHINee、STAYC、Stray Kids、ZEROBASEONE（ZB1）、权恩妃、Dynamic Duo、THE BOYZ、永卓、ONE TOP、尹尚、李泳知、李笛、张民好、JuJu Secret、Kep1er、Paul Kim等。



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