女偶像官宣瘫痪男友！Secret前成员宋枝恩赞对方帅气宽厚：「轮椅约会更方便」

女团Secret前成员宋枝恩近日通过IG公开恋情，男友是双腿截瘫的身障人士，同时也是拥有60多万粉丝的YouTuber，独特身份引起关注。

宋枝恩12月21日在IG PO出三张照片，称男友是「像礼物一般出现在生活中的宝贵之人」，写道：「我的可爱伴侣拥有对待生活的帅气态度和懂得爱人的宽厚胸怀，请大家通过祈祷为我们的交往应援。 」





男友朴伟也在IG PO出合照，透露去年冬天撑过数月褥疮折磨后遇到了「如同厚礼」的宋枝恩，称她十分温暖、很会体谅人，心地柔软但拥有强韧的信仰。



朴伟9年前遭遇事故导致高位截瘫，凭藉坚强意志重获上半身活动自由，现在经营名为「WERACLE」的YouTube频道，致力於打破对障碍人士的偏见，目前拥有61.5万粉订阅者。 根据最新分享的影片，两人是在教会一见钟情！



朴伟因双腿瘫痪只能搭轮椅出行，问宋枝恩约会时有无不便之处，她说反而感到更加自在：「停车费便宜、身障人士停车位也离出口近，都去能用轮椅的地方所以走路很舒服，在我看来没有不便之处。 」



宋枝恩2009年加入女团Secret出道，2018年宣布退出，转以个人身份活动，目前也签到朴伟经营的公司。



朴伟通过YT频道制作多种节目，因推动改善大众对障碍人士的认识、提高障碍人士人权，去年在「首尔市福祉奖」障碍人士人权领域获得大赏。 近日出演MBC综艺节目《三寸舌》展现超积极正向的思维，称「坐轮椅的生活是多么独特」「苦难时光会成为人生的材料、生活的力量」，一度引起话题。





同时，朴伟也是KBS《复活》《魔王》、JTBC《美丽的世界》《奇迹的兄弟》等电视剧导演朴灿弘的儿子。



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