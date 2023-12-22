热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》剧组特别推荐的一幕！李世荣&裴仁爀的「冰淇淋之吻」拍摄现场也很甜~

（谈及EP.7-8剧情）剧组人员分享：两人在吻戏结束后，气氛变得更加甜蜜～。

MBC 古装奇幻浪漫剧《烈女朴氏契约结婚传》最新第7-8集又虐又甜，特别是在冰壶场约会的「冰淇淋之吻」也成为一段佳话。



在顺利完成纪念展活动后，联遇（李世荣 饰）和泰河（裴仁爀 饰）用唯美的KISS确认了两人的感情，虽然在感情上出现了许多波折，最终还是无法放弃对彼此的心意走在了一起。而两人在冰壶场约会时，运动过后一起坐在长椅上休息，联遇嘴边沾上了冰淇淋，姜泰河用嘴巴靠近擦拭（轻轻点了一下），之后就顺势吻了上去，联遇则用掉了手中的冰淇淋。



据悉，两人在拍摄现场氛围相当愉快，大家都笑得很开心。两人在冰壶场认真学习冰壶运动，但因为地面湿滑差点摔倒时，两人互相抱住了彼此，场面相当​​温暖人心。



▼最新公开的花絮影片，可惜没有吻戏花絮，但两人互动还是很可爱滴～：



而冰壶场约会的重头戏「冰淇淋之吻」，两人自然而然地展现出了甜蜜的眼神和演技，让现场工作人员真实地感受到了清新甜蜜情侣的形象，合力完成了又一个浪漫的经典场景。



大家是不是也被甜到了呢？

▼EP.9预告，Viu Original 原创爱情喜剧《烈女朴氏契约结婚传》逢星期五、六晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费同步收看。



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