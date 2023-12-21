[讨论]男神们的魅力＋剧情明快！《死期将至》大获好评，登上TVING史上原创剧集第二！原来「他」是新增角色～

[提及剧情]由TVING制作的原创电视剧集《死期将至》於日前12月15日公开了前半部4集长度，众多大演员中唯独金材昱尚未现身，一公开后就受到观众们相当热烈的反应，引颈期待1月5日的下半部。

截至12月21日，目前《死期将至》播出了第一周的收视成绩仅次於《酒鬼都市女人们》而排名第二，总体评价仍在飙升中。由徐仁国与朴素丹作为开端展开一连串的地狱惩罚故事，而其中在第四集出现令人冲击性的真相，就是其中一位男神金智勋。



金智勋在剧中饰演泰康集团的大公子朴泰宇，这个角色也是河秉勋导演在改编自原创漫画后新加入的角色，并且主角崔怡在（徐仁国饰）一开始以及七年后想要面试的工作机会都是在泰康集团，在第四集金智勋现身时，画面更是出现了前面几位男神的死亡都与他脱不了关系！他帅气的绅士打扮之下藏有惊人的秘密，令所有观众们期待不已。



崔怡在所必须经历的12次死亡中，第一次重生就是崔始源，而他是泰康集团表现比哥哥更优秀的老二，没想到竟在私人飞机上遇难，也第一次给崔怡在带来无处可逃的死亡威胁震撼。成勋饰演极限运动家，收取了高额的报酬从事危险跳伞，没想到也尚未挑战成功。



崔怡在接著降临到高中生金康勋体内，这位收到霸凌的学生原本可能以跳楼结束生命，但随著崔怡在的转念，结局也开始有所改变，最终虽以其他方式离开，但至少让崔怡在觉得有机会改变命运。接著他变成一位神秘骑士张胜祖，流氓绑著他要他供出100亿资金与女子的下落，好不容易甩掉一大群追兵，想要拿这100亿生活下去，却忽略身旁女子其实是个大炸弹。



不过崔怡在虽然不断转换身分，记忆却是延续的，这100亿让他燃起了求生意志，李宰旭饰演为了解决家中债务而收费顶替凶手坐牢的年轻拳击手，这段落中让他想起了母亲的慈爱，但最后他仍无法与母亲见面，这也是朴素丹不断强调，会让崔怡在感受到死亡的重量与后悔。



最精彩的是李到晛的登场，他是位年轻帅气的男模特儿，没有太明确的人生目标，没想到替朋友顾店时发现崔怡在的女友李智秀（高允贞饰）竟是常客，在女友以及妈妈的身上，崔怡在看见了深深的悲伤，开始后悔自己选择轻生。他把自己不断历经死亡的经历，像个故事一样说给智秀听，最后甚至告诉了智秀他就是怡在！沉浸在感动中的两人，竟冷不防遭红色跑车撞死了！下车的人就是泰康集团的老大朴泰宇。



未登场的金材昱也令人相当期待，这些一次又一次的死亡，到底与泰康集团朴泰宇有哪些关联性？崔怡在还得经历5场的死亡考验，请大家期待1月5日揭晓后续的剧情。



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