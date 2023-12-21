《惊六》Key听写泰民〈Guilty〉压力山大，和昌珉语出惊人「艺人每天装模作样」

16日播出的《惊人的星期六》邀来近期即将回归的出道20年东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉）作客，《惊六》班底和出题题目对他们都不陌生，不过倒难倒了班底Key。

东方神起加上班底少女时代太妍、SHINee Key，四人都是SM家族，就连一开始的听写题目也出SM出品的，是SHINee泰民近期超热门的solo曲〈Guilty〉，看似对东方神起很友善，不过却让Key压力山大，因为是泰民是Key队友啊！Key还和泰民Challenge〈Guilty〉了。



遇过这种「猜队友solo曲」窘境的允浩，相当轻松隔岸观火，还落井下石「答错就是有罪（Guilty），昌珉也跟进，撇清虽然泰民是亲爱的后辈但自己「总是远观」。

Key一直是《惊六》的听写模范生，结果首次〈Guilty〉听写就大皱眉头，还不断替自己解释，最后输给P.O脸都绿了。他在回答区战战兢兢时，还是垂死挣扎说著：「泰民应该也猜不中我的歌。」最后被喷了满脸爆米花，还被Boom继续搧风点火：「泰民最喜欢的成员第一名就选Key。」



Key到底有没有听写成功泰民的〈Guilty〉呢？这边就不爆雷了……

此集还有个令人喷笑的内容是，点心游戏某题提示是「艺人每天会做的事」，已经拿到甜食在享用的Key默默说了句「装模作样」，旁边的P.O马上打小报告让Key很糗，而昌珉一脸真挚的回答「说谎」也很搞笑，两位是想闹事吗XD？



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