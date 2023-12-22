「糊团有糊的原因」？韩前偶像偷拍女友「私密影片」遭起诉，同团队友亦曾因猥亵未成年人获刑

今日据韩媒，某男团出身rapper涉嫌偷拍前女友性爱影片近20次，以哄骗女友蒙住眼睛的手法犯案。 同团另一名成员亦曾在2019年因强制猥亵未成年人被判有期徒刑。

据首尔东部地方，前偶像崔某（27岁）被怀疑从去年7月到今年5月偷拍当时正在交往的女友性爱影片及身体关键部位等多达18次。 崔某要求女友戴上眼罩后发生关系，并用无声相机app进行偷拍。 此外，崔某的嫌疑还包括去年7月拍摄了在江南某酒馆结识的另一名女性只穿内衣躺在床上的背影等，共计4次。

首尔龙山警察署今年9月将崔某移交检方，后者於本月8日以违反性暴力犯罪处罚特例法（利用相机进行拍摄及发布）的嫌疑进行了不拘留起诉。 但目前尚未发现崔某散播相关影片。



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崔某在队内担任主唱，2019年以健康原因中断活动并离开演艺圈。 受害女性称崔某打算以艺人经历做演艺节目或网路BJ，被起诉后曾假装道歉，但实际上是为了从轻处罚、避免前途受阻，令她分外气愤。 律师称该女性在事件后出现恐慌障碍、正在接受治疗，希望严惩崔某。

据报道，崔某在队内担任主rapper、所属男团是2017年出道的5人组合，2019年另一成员李某因强制猥亵未成年人曾被判1年6个月有期徒刑、缓期3年执行。

消息一出纷纷有人猜测是那一团，有网友指出2017年1月出道的TST（曾用名：一级秘密）无论出道时间或2019年的李姓成员事件都相符，感叹「糊团有糊的原因」。

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