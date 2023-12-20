BLACKPINK Lisa入财阀圈？和三星集团小公主同游曼谷

BLACKPINK Lisa的人脉让多少人羡慕啊。

最近韩网上有人公开了在「Lisa泰国目击谈」照片，表示「Lisa在泰国某餐厅吃饭」，一名女粉丝正在找她前面。 其实对明星来说，吃饭被拍、粉丝签名是常见的事情，但Lisa却因此次事情登上韩网热搜，原因则是同行的人。

当天和Lisa同桌的人是三星集团的小公主、三星会长李在熔的小女儿李元珠以及李元珠的妈妈、大象集团副会长林世玲，几人都穿著休闲服装，享受著泰国旅行。 网友们推测原本就关系不错的Lisa和李元珠同游泰国，而Lisa正好是泰国人，担任了李元珠的向导。



李元珠2004年出生，比Lisa小7岁，而且两人都是3月27日的生日，网友猜测相同的生日也是拉近两人距离的一个原因。之前李元珠参加在美国LA举行的「2023 LACMA Art+Film慈善晚宴」时被拍到与Lisa的队友Rosé两人开心聊天的画面。



照片公开后引发了韩国网友的热议，他们表示：「李在熔女儿应该感到羞耻，被东南亚女人利用了」、「好羡慕啊」、「Lisa在泰国也算财阀了，英语好、颜值高，还有实力」、「看起来最近财阀很喜欢炫耀艺人人脉 」、「财阀利用艺人吧，亲民形象？」等。

Lisa的绯闻男友Frederic Arnault也是顶级财阀，他的父亲是是法国奢侈品巨头LVMH总裁兼CEO。

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