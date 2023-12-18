池昌旭＆申惠善《欢迎回到三达里》收视再创高，即将突破10％！三达摆脱束缚自己的恐惧，本周剧情进展会加快吗？

由池昌旭＆申惠善主演的《欢迎回到三达里》收视持续创高，EP.6的首都圈收视9.2%、全国收视8.3%，刷新自身最高纪录，感觉下周就会突10%呢！

三达（申惠善 饰）因陷入霸凌后辈的争议，每天都有新闻报导，身旁的人都背道而驰，职业生涯陷入危机的三达回到「小溪」后，就静静地呆在那里，家人和助理都怀疑她爲什么不积极解释。

起冲突的那天晚上后，恩珠（赵尹瑞 饰）做了不正确的尝试，三达不管怎样会想，都觉得从未有过将恩珠逼到悬崖边的经历。在此期间，恩珠偷走杂志《X项目》企划的事实被曝光，三达从助理那里得知消息后，立刻飞往首尔。面对堂堂正正地走进会议室的三达，恩珠厚颜无耻，当三达问她：「你...真的因为我试图寻短吗？」结果恩珠马上变脸笑著说不是因为你。但...三达终於摆脱之前束缚自己的恐惧，又跑回去跟恩珠说：「你就用那个（偷来）的概念，尽你所能试试吧。」助理这条线应该暂时结束了吧（？但还是想看恩珠之后会翻车啊！



三达爲了实现梦想，经历各种心酸地、拼命地坚持下来，虽然就这样站在顶峰，但经过一系列的考验，让她明白摄影师「赵恩惠」的一切都是假的。跟著三达到首尔的容弼（池昌旭 饰），通过之前的记忆在济州银行门口找到她，更安慰她：「三达啊～一起把她找回来！不是摄影师『赵恩惠』而是赵三达。」回到三达里的三达，也开始认真过生活。



而三达的妈妈（金美卿 饰）得知容弼也去首尔的消息，回到家问了三达：「你...还喜欢容弼吗？」夫尚道（姜泳锡 饰）也表明自己喜欢三达，面对他的提问「怎么知道三达没有雨伞」，容弼会如何回答呢？还有让人好奇的是容弼的爸爸和三达的父母，关系似乎不怎么好，是什么原因呢？最后的彩蛋中，小容弼说到自己的梦想是妈妈和三达QQ，希望下周剧情进展可以稍微快一点啊 XD



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