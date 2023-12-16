[讨论]以他人重生12次但反覆经历死亡你愿意吗〜《死期将至》徐仁国被迫感受选择轻生的后悔！（EP.1 – 4）

[有雷]号召了多位男神级演员共同演出的漫改剧《死期将至》在12月15日率先公开了第一部份的4集长度，因为生活不如意而选择了从高楼一跃而下的徐仁国，因藐视死亡而被迫重复感受濒临死亡的情感12次，每一次的重生记忆仍延续，他将感受到越来越深的后悔…

这部电视剧看起来很有游戏感，主角徐仁国被迫重新以他人的身体生活12次，但再痛苦都不能选择死亡或是杀害他人。每一次他再度睁开眼睛，就必须找出生存之道，若能避开死亡就能以他人的身份继续生存下去。他开始体验不同生活，就像游戏一样，随著经验越来越丰富，他能避开死亡的机率也越来越高，甚至能够知道更多原本活著的时候无法知道的真相。这些角色全都有所关连，也逐渐让徐仁国深刻体会到还有比死亡更痛苦的感受。



以下为防雷线



一个原本就业前景看好的男子崔怡在（徐仁国 饰），也有位美丽又专情的女友智秀（高允贞 饰），但他因面试途中目睹死亡车祸而慌乱，错失了就职泰康集团的机会，七年过去怡在只能打零工度日，不过女友却对他不离不弃。怡在再度面试失败，看见女友似乎有新的追求者，他自顾自的表达分手，回到家中又发现因拖欠房租东西全被搬到屋外，认为活著太痛苦，他便选择从顶楼跳下终结生命。



死亡（朴素淡 饰）不满被藐视，於是惩罚怡在必须重新经历12次濒死经验，感受恐惧，并且一次将比一次更为深刻。他曾变成泰康集团第二代接班人（崔始源 饰）、极限运动跳伞高手（成勋 饰）、遭霸凌高中生（金康勋 饰）、职业杀手（张胜祖 饰）、为还债而入狱的拳击手（李宰旭 饰）、一个刚出生不久却受家暴的婴儿、以及帅气的模特儿张建宇（李到晛 饰）。



这些角色看似来自四方，却都与泰康集团大公子（金智勋 饰）有所关联，沟过一次又一次的重生，原本选择自杀结束生命的怡在，曾认为「选择自杀又没有伤害他人」，但真的没有吗？每个角色里，他总是想起了那通妈妈打来，死前来不及接起来的电话，直到他以模特儿建宇的身份重生时，更加深刻体会到他的离开，对母亲以及女友造成多么深的痛苦。



死亡也教会了他，父母对他的好不是天经地义，这世界上也有混帐父母，恋人或好友也随时可能背叛他，而自己因为自卑曾误会了女友智秀，直到以第三人的身份重生时才发现自己的愚蠢。看著女友对自己念念不忘，以及母亲在他灵前痛哭失声，怡在这才后悔自己当时的错误决定。他以建宇的身份向女友说出了一切经历，没想到此时却有一台失控的跑车撞向两人……不仅怡在又再度死亡，就连智秀都失去了生命。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻