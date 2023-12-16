【K社韩国小百科】《信号》「仁州女高案件」原型艰难的19年：受害者逃跑式搬家，恶意留言者当警察、加害者上学工作无影响

正义什么时候才能来？！

经典韩剧《信号》中曾经描述过的「集体性侵案」的原型「密阳性侵案」重回大众视线，距离案发已经过去了19年。



2004年1月爆出了一件震惊全韩国的恶性案件，密阳地区的高中生将蔚山的一对国中生姊妹带到密阳，对她俩实施了长达1年的性侵。 同月有媒体报导了这一事件，坊间掀起一片严惩凶手的言论。 然而事情被报导的第二日，有媒体揭发只有部份加害者被批捕，另一部份人逃过了法律的制裁，引起广大民众的抗议。

而原本应该保护好的受害女生，却不知道为何突然身份信息被媒体曝光，两人甚至还被警察恶语相对、被加害者家人恐吓，民众们从抗议变成了愤怒。 网友们涌入青瓦台、警察厅、地方警察厅等官网留言声讨，一度导致网路瘫痪。

《信号》播出当时，庆南议领警署的留言板曾被网友灌爆，因为案发当时在网路上留言嘲讽受害女生的A某现在已经是一名警察了，在议领警署工作。 2012年A某当上警察的消息曝光后已经掀起过舆论风波，警署也暂缓了他的调令。



民众对「密阳集体性侵案」的愤怒延续了19年，因为受害女生的家人爆料还有20名加害者，恳求警方能够追加调查，但真相依旧没有查清，最后受害者一家如同过街老鼠一般逃离了原来的住处。

据韩媒报导称，与当时案件相关的高中生共有44人，其中有10人被起诉，20人被遣送至少年院，受到和解处理的有14人，这14人中没有一人留下前科纪录，与普通人一样进学、就业，自在地活在这世上。



前两日旧时重提在韩网上引爆网友热议，他们评论道：「知道这事情之后再也没去过密阳，知道朋友是密阳出身之后再也没和他联系过」、「虽然密阳市民没什么错，但我就是对密阳地域歧视」、「密阳和新安，最歧视的两个地方」、「很多密阳人反而在骂受害人，太恶心了」、「 如果现在示威游行还能把他们抓起来的话，算我一个」、「希望加害者这辈子都活在痛苦之中」、「我很少留言，但这件事情千万不能被大众遗忘」等。

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