《花样青春》新系列《NANA TOUR》来啦！罗PD当「导游」带SEVENTEEN游义大利，预告就超爆笑 XD

《NANA TOUR with SEVENTEEN》是罗暎锡PD和申孝贞PD共同执导的《花样青春》新系列，15日也公开预告！

预告一开始是 DK 在和父母亲通电话，DK 说是从日本（演唱会）突然被拉到这里的，妈妈说：「所以才是《花样青春》嘛！你的选择太对了！」DK 又说这次的节目不是《花样青春》而是《NANA TOUR》，自己也不知道是什么样子的节目。



《NANA TOUR》是由罗PD担任领队导游，旅游期间他会跟成员们介绍义大利的历史、帮大家拍照。预告介绍每位成员特徵，因脚伤无法一起同行的队长 S.COUPS ，也会以各种方式登场，还剪辑大家一直在吃东西的片段，Hoshi：「我觉得成员们吃东西都很香！」胜寛：「一个半小时之后又要吃晚餐了！」



罗导游同时也是游戏专家，当然少不了玩游戏的部分，罗PD：「来！我要出题了！」净汉马上喊了自己的名字，罗PD：「叮！」净汉：「就是不打算给我加分吧？」看了《吵吵闹闹》后很期待两人的化学反应啊！最后「寂静中的呐喊」根本是在考验谁不生气吧～而 SEVENTEEN 的《NANA TOUR》共有6集，1月5日在 tvN 播出，完整版则会在 Weverse 公开。



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