[討論]以他人重生12次但反覆經歷死亡你願意嗎〜《死期將至》徐仁國被迫感受選擇輕生的後悔！（EP.1 – 4）

[有雷]號召了多位男神級演員共同演出的漫改劇《死期將至》在12月15日率先公開了第一部份的4集長度，因為生活不如意而選擇了從高樓一躍而下的徐仁國，因藐視死亡而被迫重複感受瀕臨死亡的情感12次，每一次的重生記憶仍延續，他將感受到越來越深的後悔…

這部電視劇看起來很有遊戲感，主角徐仁國被迫重新以他人的身體生活12次，但再痛苦都不能選擇死亡或是殺害他人。每一次他再度睜開眼睛，就必須找出生存之道，若能避開死亡就能以他人的身份繼續生存下去。他開始體驗不同生活，就像遊戲一樣，隨著經驗越來越豐富，他能避開死亡的機率也越來越高，甚至能夠知道更多原本活著的時候無法知道的真相。這些角色全都有所關連，也逐漸讓徐仁國深刻體會到還有比死亡更痛苦的感受。



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一個原本就業前景看好的男子崔怡在（徐仁國 飾），也有位美麗又專情的女友智秀（高允貞 飾），但他因面試途中目睹死亡車禍而慌亂，錯失了就職泰康集團的機會，七年過去怡在只能打零工度日，不過女友卻對他不離不棄。怡在再度面試失敗，看見女友似乎有新的追求者，他自顧自的表達分手，回到家中又發現因拖欠房租東西全被搬到屋外，認為活著太痛苦，他便選擇從頂樓跳下終結生命。



死亡（朴素淡 飾）不滿被藐視，於是懲罰怡在必須重新經歷12次瀕死經驗，感受恐懼，並且一次將比一次更為深刻。他曾變成泰康集團第二代接班人（崔始源 飾）、極限運動跳傘高手（成勛 飾）、遭霸凌高中生（金康勳 飾）、職業殺手（張勝祖 飾）、為還債而入獄的拳擊手（李宰旭 飾）、一個剛出生不久卻受家暴的嬰兒、以及帥氣的模特兒張建宇（李到晛 飾）。



這些角色看似來自四方，卻都與泰康集團大公子（金智勳 飾）有所關聯，溝過一次又一次的重生，原本選擇自殺結束生命的怡在，曾認為「選擇自殺又沒有傷害他人」，但真的沒有嗎？每個角色裡，他總是想起了那通媽媽打來，死前來不及接起來的電話，直到他以模特兒建宇的身份重生時，更加深刻體會到他的離開，對母親以及女友造成多麼深的痛苦。



死亡也教會了他，父母對他的好不是天經地義，這世界上也有混帳父母，戀人或好友也隨時可能背叛他，而自己因為自卑曾誤會了女友智秀，直到以第三人的身份重生時才發現自己的愚蠢。看著女友對自己念念不忘，以及母親在他靈前痛哭失聲，怡在這才後悔自己當時的錯誤決定。他以建宇的身份向女友說出了一切經歷，沒想到此時卻有一台失控的跑車撞向兩人……不僅怡在又再度死亡，就連智秀都失去了生命。



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