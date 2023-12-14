Disney+ 悬疑惊悚韩剧《大指挥家：弦上的真相》 李英爱饰演专业指挥家

韩剧天后李英爱睽违小萤幕两年后最新力作 —《大指挥家：弦上的真相》(MAESTRA: Strings of Truth) 换上一头干练短发的李英爱，一改以往温柔贤慧、深入民心的「大长今」形象，为大家带来一部全新集悬疑、惊悚元素的破格韩剧，现为大家整合首两集剧情重点，一起欣赏韩国天后李英爱的霸气演技！

李英爱出演「大长今」 一角后红遍亚洲，二十年过去，她温婉的气质仍然令人难以忘记。在新剧《大指挥家：弦上的真相》中，李英爱为演活果敢的专业指挥家车世音，梳起一头干练女强人短发，一反以往充满女人味的形象，加上从影多年的演技加持，一登场即被她霸气的眼神震摄，霸气尽现，仿如一位真正知名指挥家在幕前表演！李英爱状态仍然极好，皮肤吹弹可破，「氧气美女」之名当之无愧！



世音是一名蜚声国际的乐团指挥家，回流韩国后受邀担任一个小型乐团「汉江爱乐乐团」的指挥，却被不求进取的乐团排挤，在第一次见面，乐团成员已摆出不配合的姿态，面对如此不尊重的「见面礼」， 世音冷静沉著逐一指出每一位成员演奏的瑕疵，不自觉臣服在她实力下；在第二次练习时，乐团又擅自找了助理指挥替代世音，并故意锁上房门，世音当场砸碎玻璃房门，霸气走入房内道明现时乐团情况，更直斥乐团只达「三流水准」，让成员哑口无言，其从骨子里散发出的时沉稳，爆发的演技令人赞叹！



首两集世音不为人知的过去以碎片形式不断穿插，片段中她被一名神秘女人要胁，明显她拥有一段不为人知而又威胁著名成利就，婚姻美满的黑暗历史。加上二十多年前的音乐拍档兼男朋友正宰（李茂生 饰）再次出现，曾特别出演《黑暗荣耀》「变态杀人犯」一角的李茂生於本剧再次发挥出阴险神秘的演技，让人对角色不寒而栗。黑暗往事似乎将要压不住，而受牵连的可能不至世音一人，到底她将如何拯救自己於过往的心魔，还是会以更暗黑的手段让回忆和威胁她的人石沉大海？





世音在婚后得到同为音乐家丈夫（金荣在 饰）的痛锡，事业婚姻同样美满，但正宰的回归令丈夫非常在意，更多次试探两人关系，婚姻暗潮汹涌。不但如此，世音也意外揭破丈夫与自己的乐团成员的婚外情，崩溃之际，前男友正宰把世音拉走，两人对望，昔日深情不住涌现，三人纠缠不清的感情瓜葛与世音的过去有千丝万缕关系，令人期待之后发展。Disney+ 逢周六、日晚上9时50分更新新集数









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