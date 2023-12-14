圭贤2024年1月发行全新EP，签约新东家后终於有动作了

Super Junior老么圭贤将发布他加入新东家Antenna后的首张EP专辑。

Antenna公司表示：「圭贤将於2024年1月9日发行EP专辑《重新开始》（《Restart》）。 在新的起点上，我们期待圭贤深入音乐世界，并希望大家对这张新专辑抱有很高的期望和关注。 」这是圭贤自他发行第四张迷你专辑《Love Story》 （4 Season Project 季）之后约两年的个人回归。 《重新开始》将讲述圭贤加入Antenna后的新起点故事。



圭贤通过《光化门》、《百万碎片》、《Blah Blah》、《Still》、《Love Story》等多首代表作，证明了他作为个人艺术家扎实的歌唱实力和细腻的情感。 特别是圭贤不仅活跃在K-pop的全球热潮中，还在音乐剧、OST和综艺等多个领域有所斩获，展现出无限的成长。 歌迷对他即将呈现的新音乐充满了期待。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻