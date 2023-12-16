《欢迎回到三达里》 池昌旭＆申惠善8年前分手的理由是什么？EP.5先公开：总是想起对方的青梅竹马！

由池昌旭＆申惠善主演的《欢迎回到三达里》在上周 EP.4 中以首都圈7.3%、全国6.5%的收视刷新自身新高。

在这集播出中，为了采海带两人再次相遇。村民们怕容弼（池昌旭 饰）会因为三达（申惠善 饰）感到不便，把他推回家，双方发生争执时，容弼不小心把海带碎片丢到三达的脸上，这也成为了导火线 XD 最终两人互丢起海带！



EP.5 先公开影片中，三达看著容弼给的药，想到两人过去的样子。容弼带著药膏到三达的窗外，对她说：「我就知道会这样！所以我不是让你别一回来就说要留学吗？放假时间这么久明明可以慢慢说。」三达也委屈地说自己是系上第一名，却只有她不能去留学，还赌气说：「等著瞧！我自己赚钱也要去！」三达因为被妈妈打，容弼还帮她擦药。



而两人记忆中离别也错综复杂，这点更加让人好奇。在容弼的立场上，是三达先说「分手吧！我现在不喜欢你了，我现在没有你也没关系。」但是...三达的看法却不同，她收到容弼传的「分手吧！我不需要你」的简讯，她还在容弼家门口哭著说自己办不到。虽然双方对分手理由的立场有差异，但可以确定的是他们分手后，容弼和三达都非常痛苦。



不管怎样，经历如此痛苦的时间后，时隔8年再次相遇的容弼和三达，至今还是非常关心对方。制作组表示：「容弼和三达因爲不得已的原因而分手了，希望大家一起猜测分手的理由，并享受剩下的故事。另外，在三达里再次相遇唤醒过去感情的两人，能否克服过去不得不分手的理由，走向新的关系，敬请关注。」期待今晚的播出啊！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻