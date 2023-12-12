BTS防弹少年团RM、V训练所照曝光：身穿迷彩雨披，眼神坚定

防弹少年团RM和V入伍后的照片首次被媒体曝光，引来了无数ARMY和网友的关注。

昨日（11日），RM和V作为陆军现役正式入伍，进入了伦山训练所，早已服役的Jin、J-Hope和Suga也休假前来送行，而今日（12日）入伍的Jimin与柾国也到场，难得的7人合体另粉丝们十分感叹。



入伍仪式结束后，新兵们就步行前往陆军训练所，有韩媒正好捕捉到了这一幕，只见RM、V站在新兵们之间，所有人都穿著迷彩雨衣，将帽子紧紧拉住，戴著口罩，一手拎包，步伐整齐地大步向前。



진짜 사나이로 가는 길 pic.twitter.com/6l5neefEGt — francetracny (@francetracny) December 12, 2023

从拉近的镜头可以看出，无论是RM还是V，从这一刻开始已然有了军人的气场，目光如炬，朝著真正的男子汉又迈进了一步。



此外，RM和V将在军队服役18个月，并於2025年6月退伍。

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