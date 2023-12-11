【韩网热帖】去算命被说有婚恋运，实际上...
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【韩网热帖】去算命被说有婚恋运，实际上...

KPOP   2023年12月11日   星期一18:23   Sani  

（封面图源：《语意错误》海报，FB@NCT.smtown）

韩网友在X（Twitter）分享近况：「去看四柱，对方总是讲恋爱结婚的事，我便问：我的四柱里有男人吗？对方说岂止是有的程度，是两个男人在旁边竞争的四柱呢！知道我是BL作家的朋友已经笑到趴在桌子上流泪了。 」
（图源：《语意错误》剧照）

韩国网友评论：
1. 算得好准啊
2. 但是，他们竞争的并不是我啊kkkk
3. 想起那个算命被说男人运爆发，其实是追NCT的人kkkk瞬间多出20个男人的魔法...
4. 我去算四柱的时候，说我喜欢的男人不喜欢我，C8，那年我入坑了柾国
5. 我追星追到忘记现生的时期去做占卜，对方一直说「不可能没谈恋爱啊，好奇怪啊」kkkk
6. 算命的说我会爱上年下男人，原来是追偶像啊kkk
7. 2017年算命师我说我男人运非常强，是的... 我看了《Produce 101》…
（图源：FB@WannaOne.official）

8. 算命的说我朋友子女很多，其实她是创作者，生了很多角色子女kkk
9. 我朋友也是，算命的说她有子女福，结果她在养宠物kkk
10. 住釜山的朋友妈妈去算命，对方说「你女儿在首尔有男人」，其实朋友是去首尔看事前预录会...
11. 每次说到四柱就会想起这个：「四柱先生说我会被老虎咬走，结果我是入坑了SEVENTEEN Hoshi」kkk
12. 算命的说我会不断被男人纠缠，然后我就入坑了NCT
13. 说我5月会有姻缘，结果是我的偶像回归了
14. 占卜师说我恋爱运很强、看到很多个对象，然后小心翼翼问我：或许... 你喜欢女人吗？？当时在追IZ*ONE
（图源：FB@official.izone）

15. 恋爱运来的时候如果不好好谈恋爱，那份气韵就会转移到追星上，因为在四柱里追星跟恋爱的气韵差不多
16. 所以每次被说恋爱运好时我就会很期待：这次会入坑谁呢？
17. 说我会经历终生难忘的分手，结果是追了20年的歌手隐退了，我到死都会是粉丝的ᅲᅲ 后来想起去找发现搬家了
18. 12月运势说我会在31日见到命中注定的对象，哭了... 那天我去看本命的公演... 虽然是本命，但好像不至於到命运的程度。。。
19. 算命的说我会有男人、会给他花钱，我就是那一年入坑的，花了好多钱买周边kkk
20. 我妈给我看四柱，对方说我周围男人非常多、会陷入非常淫乱的道路（开始封锁）。 后来我开始追人数很多的团，妈妈很担心，又去问四柱先生，对方说已经被追星代替了，让她无须担心（重获自由）

出处：https：//theqoo.net/hot/3031866916

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