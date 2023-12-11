【韩网热帖】去算命被说有婚恋运，实际上...

韩网友在X（Twitter）分享近况：「去看四柱，对方总是讲恋爱结婚的事，我便问：我的四柱里有男人吗？对方说岂止是有的程度，是两个男人在旁边竞争的四柱呢！知道我是BL作家的朋友已经笑到趴在桌子上流泪了。 」



韩国网友评论：

1. 算得好准啊

2. 但是，他们竞争的并不是我啊kkkk

3. 想起那个算命被说男人运爆发，其实是追NCT的人kkkk瞬间多出20个男人的魔法...

4. 我去算四柱的时候，说我喜欢的男人不喜欢我，C8，那年我入坑了柾国

5. 我追星追到忘记现生的时期去做占卜，对方一直说「不可能没谈恋爱啊，好奇怪啊」kkkk

6. 算命的说我会爱上年下男人，原来是追偶像啊kkk

7. 2017年算命师我说我男人运非常强，是的... 我看了《Produce 101》…



8. 算命的说我朋友子女很多，其实她是创作者，生了很多角色子女kkk

9. 我朋友也是，算命的说她有子女福，结果她在养宠物kkk

10. 住釜山的朋友妈妈去算命，对方说「你女儿在首尔有男人」，其实朋友是去首尔看事前预录会...

11. 每次说到四柱就会想起这个：「四柱先生说我会被老虎咬走，结果我是入坑了SEVENTEEN Hoshi」kkk

12. 算命的说我会不断被男人纠缠，然后我就入坑了NCT

13. 说我5月会有姻缘，结果是我的偶像回归了

14. 占卜师说我恋爱运很强、看到很多个对象，然后小心翼翼问我：或许... 你喜欢女人吗？？当时在追IZ*ONE



15. 恋爱运来的时候如果不好好谈恋爱，那份气韵就会转移到追星上，因为在四柱里追星跟恋爱的气韵差不多

16. 所以每次被说恋爱运好时我就会很期待：这次会入坑谁呢？

17. 说我会经历终生难忘的分手，结果是追了20年的歌手隐退了，我到死都会是粉丝的ᅲᅲ 后来想起去找发现搬家了

18. 12月运势说我会在31日见到命中注定的对象，哭了... 那天我去看本命的公演... 虽然是本命，但好像不至於到命运的程度。。。

19. 算命的说我会有男人、会给他花钱，我就是那一年入坑的，花了好多钱买周边kkk

20. 我妈给我看四柱，对方说我周围男人非常多、会陷入非常淫乱的道路（开始封锁）。 后来我开始追人数很多的团，妈妈很担心，又去问四柱先生，对方说已经被追星代替了，让她无须担心（重获自由）

出处：https：//theqoo.net/hot/3031866916

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