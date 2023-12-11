Apink出道13年首推圣诞颂〈Pink Christmas〉♥ 郑恩地、金南珠亲自作词「为你准备的wish」

距离圣诞节已不远，Apink今（11）日发行了圣诞颂〈Pink Christmas〉当作祝福献给粉丝Panda们。

Apink出道13年，曾在2016年推出冬季专辑《Dear》，今年才首度推出圣诞颂〈Pink Christmas〉，成员郑恩地与金南珠还一同参与作词，想把歌曲献给Panda。



「Wait for ooh-ooh Christmas time／充满愿望的／Ooh-ooh precious time／充满礼物的／Ooh 连等待都充满心动／Cause it makes me／feel like Pink Christmas Christmas」

「Ooh-ooh Christmas time／白雪也祝福 holy night／思念著你温暖的Christmas／为你准备的wish」



Apink今年虽然历经合约到期，阵中成员朴初珑、尹普美、金南珠与吴夏荣都离开IST娱乐，仅剩郑恩地一人留下，不过五人心不变，团体活动仍照样进行，2024年年历照旧推出，甚至还推出了此首〈Pink Christmas〉，让Panda感到相当暖心，相信Apink和Panda会一起走向永远。



▼快来听这首圣诞颂吧



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