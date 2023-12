Apink出道13年首推圣诞颂〈Pink Christmas〉♥ 郑恩地、金南珠亲自作词「为你准备的wish」

距离圣诞节已不远,Apink今(11)日发行了圣诞颂〈Pink Christmas〉当作祝福献给粉丝Panda们。

Apink出道13年,曾在2016年推出冬季专辑《Dear》,今年才首度推出圣诞颂〈Pink Christmas〉,成员郑恩地与金南珠还一同参与作词,想把歌曲献给Panda。



「Wait for ooh-ooh Christmas time/充满愿望的/Ooh-ooh precious time/充满礼物的/Ooh 连等待都充满心动/Cause it makes me/feel like Pink Christmas Christmas」

「Ooh-ooh Christmas time/白雪也祝福 holy night/思念著你温暖的Christmas/为你准备的wish」



Apink今年虽然历经合约到期,阵中成员朴初珑、尹普美、金南珠与吴夏荣都离开IST娱乐,仅剩郑恩地一人留下,不过五人心不变,团体活动仍照样进行,2024年年历照旧推出,甚至还推出了此首〈Pink Christmas〉,让Panda感到相当暖心,相信Apink和Panda会一起走向永远。



▼快来听这首圣诞颂吧



