台湾2024跨年北有华莎中有Jessi！台中跨年邀到Jessi，脏话又要飙起来了XD

台中市政府今（11）日宣布跨年晚会请来饶舌女王Jessi！

据台中市政府官方脸书，Jessi将至台中跨年，表演时间会接近午夜倒数，还会有「惊喜大彩蛋」，而Jessi会答应台中市政府邀约，据说是因为场地水湳中央公园能容纳20多万人是「台版纽约中央公园」，且附近夜市（逢甲夜市）相当吸引人。



Jessi是继台北市政府宣布邀请到MAMAMOO华莎‎之后，第二位确定来台跨年的韩国歌手。Jessi和华莎都是韩国人气solo歌手，都是「强势姐姐」，还曾一起组限定女团「退货远征队」，届时12月31日看来会各自嗨翻台北与台中了。



更有趣的是，由於Jessi 7月来台「7-ELEVEN高雄啤酒节」开唱，曾向台下观众询问高雄人怎么讲「C8」、怎么讲「F**k」，整场瞬间「干」来「干」去，当Jessi 10月发行单曲《Gum》时，不少台湾网友开玩笑「Jessi大概是从台湾取得灵感的」。



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