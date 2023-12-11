【韓網熱帖】去算命被說有婚戀運，實際上...

韓網友在X（Twitter）分享近況：「去看四柱，對方總是講戀愛結婚的事，我便問：我的四柱裡有男人嗎？對方說豈止是有的程度，是兩個男人在旁邊競爭的四柱呢！知道我是BL作家的朋友已經笑到趴在桌子上流淚了。 」



韓國網友評論：

1. 算得好準啊

2. 但是，他們競爭的並不是我啊kkkk

3. 想起那個算命被說男人運爆發，其實是追NCT的人kkkk瞬間多出20個男人的魔法...

4. 我去算四柱的時候，說我喜歡的男人不喜歡我，C8，那年我入坑了柾國

5. 我追星追到忘記現生的時期去做占卜，對方一直說「不可能沒談戀愛啊，好奇怪啊」kkkk

6. 算命的說我會愛上年下男人，原來是追偶像啊kkk

7. 2017年算命師我說我男人運非常強，是的... 我看了《Produce 101》…



8. 算命的說我朋友子女很多，其實她是創作者，生了很多角色子女kkk

9. 我朋友也是，算命的說她有子女福，結果她在養寵物kkk

10. 住釜山的朋友媽媽去算命，對方說「你女兒在首爾有男人」，其實朋友是去首爾看事前預錄會...

11. 每次說到四柱就會想起這個：「四柱先生說我會被老虎咬走，結果我是入坑了SEVENTEEN Hoshi」kkk

12. 算命的說我會不斷被男人糾纏，然後我就入坑了NCT

13. 說我5月會有姻緣，結果是我的偶像回歸了

14. 占卜師說我戀愛運很強、看到很多個對象，然後小心翼翼問我：或許... 妳喜歡女人嗎？？當時在追IZ*ONE



15. 戀愛運來的時候如果不好好談戀愛，那份氣韻就會轉移到追星上，因為在四柱裡追星跟戀愛的氣韻差不多

16. 所以每次被說戀愛運好時我就會很期待：這次會入坑誰呢？

17. 說我會經歷終生難忘的分手，結果是追了20年的歌手隱退了，我到死都會是粉絲的ᅲᅲ 後來想起去找發現搬家了

18. 12月運勢說我會在31日見到命中註定的對象，哭了... 那天我去看本命的公演... 雖然是本命，但好像不至於到命運的程度。。。

19. 算命的說我會有男人、會給他花錢，我就是那一年入坑的，花了好多錢買周邊kkk

20. 我媽給我看四柱，對方說我周圍男人非常多、會陷入非常淫亂的道路（開始封鎖）。 後來我開始追人數很多的團，媽媽很擔心，又去問四柱先生，對方說已經被追星代替了，讓她無須擔心（重獲自由）

出處：https：//theqoo.net/hot/3031866916

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