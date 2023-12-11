【韓網熱帖】去算命被說有婚戀運，實際上...
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【韓網熱帖】去算命被說有婚戀運，實際上...

KPOP   2023年12月11日   星期一18:23   Sani  

（封面圖源：《語意錯誤》海報，FB@NCT.smtown）

韓網友在X（Twitter）分享近況：「去看四柱，對方總是講戀愛結婚的事，我便問：我的四柱裡有男人嗎？對方說豈止是有的程度，是兩個男人在旁邊競爭的四柱呢！知道我是BL作家的朋友已經笑到趴在桌子上流淚了。 」
（圖源：《語意錯誤》劇照）

韓國網友評論：
1. 算得好準啊
2. 但是，他們競爭的並不是我啊kkkk
3. 想起那個算命被說男人運爆發，其實是追NCT的人kkkk瞬間多出20個男人的魔法...
4. 我去算四柱的時候，說我喜歡的男人不喜歡我，C8，那年我入坑了柾國
5. 我追星追到忘記現生的時期去做占卜，對方一直說「不可能沒談戀愛啊，好奇怪啊」kkkk
6. 算命的說我會愛上年下男人，原來是追偶像啊kkk
7. 2017年算命師我說我男人運非常強，是的... 我看了《Produce 101》…
（圖源：FB@WannaOne.official）

8. 算命的說我朋友子女很多，其實她是創作者，生了很多角色子女kkk
9. 我朋友也是，算命的說她有子女福，結果她在養寵物kkk
10. 住釜山的朋友媽媽去算命，對方說「你女兒在首爾有男人」，其實朋友是去首爾看事前預錄會...
11. 每次說到四柱就會想起這個：「四柱先生說我會被老虎咬走，結果我是入坑了SEVENTEEN Hoshi」kkk
12. 算命的說我會不斷被男人糾纏，然後我就入坑了NCT
13. 說我5月會有姻緣，結果是我的偶像回歸了
14. 占卜師說我戀愛運很強、看到很多個對象，然後小心翼翼問我：或許... 妳喜歡女人嗎？？當時在追IZ*ONE
（圖源：FB@official.izone）

15. 戀愛運來的時候如果不好好談戀愛，那份氣韻就會轉移到追星上，因為在四柱裡追星跟戀愛的氣韻差不多
16. 所以每次被說戀愛運好時我就會很期待：這次會入坑誰呢？
17. 說我會經歷終生難忘的分手，結果是追了20年的歌手隱退了，我到死都會是粉絲的ᅲᅲ 後來想起去找發現搬家了
18. 12月運勢說我會在31日見到命中註定的對象，哭了... 那天我去看本命的公演... 雖然是本命，但好像不至於到命運的程度。。。
19. 算命的說我會有男人、會給他花錢，我就是那一年入坑的，花了好多錢買周邊kkk
20. 我媽給我看四柱，對方說我周圍男人非常多、會陷入非常淫亂的道路（開始封鎖）。 後來我開始追人數很多的團，媽媽很擔心，又去問四柱先生，對方說已經被追星代替了，讓她無須擔心（重獲自由）

出處：https：//theqoo.net/hot/3031866916

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