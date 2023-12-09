【韩网热帖】《与恶魔有约》收视率趋势

开播最高、第2集最低，3到5集呈逐步下降趋势，甚至不及SBS上一部金土剧《7人的逃脱》最低收视率5.2%。

全国/首都圈

第1集 4.5 / 5.1 △ 最高

第2集 3.4 / 3.4 ▽ 最低

第3集 4.2 / 4.4

第4集 4.0 / 4.0

第5集 3.4 / 3. 6



​韩国网友评论：

1. 确实很无趣ᅮ

2. 可我觉得超有趣啊ᅲᅲ

3. 超喜欢宋江和金裕贞ᅲᅲᅲ

4. SBS周末档，而且是一年中收视率最高的年末，很可惜

5. SBS黄金档只有这样真的是完蛋了

6. 无趣，男主演技令人眼前一黑

7. 超幼稚，虽然看的就是这份幼稚kkk但坦白讲台词很土

8. 就是一部写真剧吧

9. 为了男女主而追，剧本身没什么内容

10. 把写得很糟的网路小说拍成真人剧的感觉，很肉麻



11. 两人的颜值都是幻想级，能保住这样的收视率也是多亏颜值吧

12. 像《社内相亲》的模仿之作

13. 在Netflix是第一哦，收视率低只是因为没能吸引到中老年观众，剧还是ok的

14. 为了颜值组合想看，但内容有些幼稚... 而且模仿《鬼怪》的痕迹太明显...

15. 这部剧的话题只有颜值高和收视率低

16. 内容展开比较遗憾，但颜值攻击不是盖的

17. 晕，这不是《模范计程车》的播出时段吗？收视率几乎是六分之一

18. 海外反响超好耶？Netflix也是，现在收视率根本不重要啦

19. 颜值真的顶级，但宋江演技不用讲了，连带著金裕贞的演技也变得奇怪... 导演、故事、台词全都有问题

20. 脸就超有趣啊... 虽然幼稚但追得很开心kkk



22. 很好看啊，希望男女主多一些戏份，爱情喜剧的部份真的超有趣！可惜转到惊悚戏份就节奏变慢了

23. 超好看... 不过确实不是上年纪的人会喜欢的题材，我妈也说幼稚。 而且年轻人很多都在Netflix追剧

24. 看了一集就逃跑了...

25. 台词很肉麻kkk

26. 现在收视率并非一切，以前南柱赫和秀智那部剧收视率也只有5~6，但海外反响大发。 这部剧也差不多吧。

27. 我喜欢幼稚，追得很开心

28. 能看的只有颜值，剧本台词演技都奇怪

29. 适合不带脑子看kkk颜值高且搞笑kkk

30. 宋江金裕贞颜值化学反应非常好，爱情喜剧部份很好看hh问题是只有男女主戏份好看，反派财阀们却总是登场



出处：https：//theqoo.net/hot/3030143322

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