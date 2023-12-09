【韩网热帖】《与恶魔有约》收视率趋势
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【韩网热帖】《与恶魔有约》收视率趋势

韩剧   2023年12月9日   星期六18:06   Sani  

（封面图源：FB@sbsdrama.official）

开播最高、第2集最低，3到5集呈逐步下降趋势，甚至不及SBS上一部金土剧《7人的逃脱》最低收视率5.2%。

全国/首都圈
第1集 4.5 / 5.1 △ 最高
第2集 3.4 / 3.4 ▽ 最低
第3集 4.2 / 4.4
第4集 4.0 / 4.0
第5集 3.4 / 3. 6
（图源：FB@sbsdrama.official）

​韩国网友评论：
1. 确实很无趣ᅮ
2. 可我觉得超有趣啊ᅲᅲ
3. 超喜欢宋江和金裕贞ᅲᅲᅲ
4. SBS周末档，而且是一年中收视率最高的年末，很可惜
5. SBS黄金档只有这样真的是完蛋了
6. 无趣，男主演技令人眼前一黑
7. 超幼稚，虽然看的就是这份幼稚kkk但坦白讲台词很土
8. 就是一部写真剧吧
9. 为了男女主而追，剧本身没什么内容
10. 把写得很糟的网路小说拍成真人剧的感觉，很肉麻
（图源：FB@sbsdrama.official）

11. 两人的颜值都是幻想级，能保住这样的收视率也是多亏颜值吧
12. 像《社内相亲》的模仿之作
13. 在Netflix是第一哦，收视率低只是因为没能吸引到中老年观众，剧还是ok的
14. 为了颜值组合想看，但内容有些幼稚... 而且模仿《鬼怪》的痕迹太明显...
15. 这部剧的话题只有颜值高和收视率低
16. 内容展开比较遗憾，但颜值攻击不是盖的
17. 晕，这不是《模范计程车》的播出时段吗？收视率几乎是六分之一
18. 海外反响超好耶？Netflix也是，现在收视率根本不重要啦
19. 颜值真的顶级，但宋江演技不用讲了，连带著金裕贞的演技也变得奇怪... 导演、故事、台词全都有问题
20. 脸就超有趣啊... 虽然幼稚但追得很开心kkk
（图源：FB@sbsdrama.official）

22. 很好看啊，希望男女主多一些戏份，爱情喜剧的部份真的超有趣！可惜转到惊悚戏份就节奏变慢了
23. 超好看... 不过确实不是上年纪的人会喜欢的题材，我妈也说幼稚。 而且年轻人很多都在Netflix追剧
24. 看了一集就逃跑了...
25. 台词很肉麻kkk
26. 现在收视率并非一切，以前南柱赫和秀智那部剧收视率也只有5~6，但海外反响大发。 这部剧也差不多吧。
27. 我喜欢幼稚，追得很开心
28. 能看的只有颜值，剧本台词演技都奇怪
29. 适合不带脑子看kkk颜值高且搞笑kkk
30. 宋江金裕贞颜值化学反应非常好，爱情喜剧部份很好看hh问题是只有男女主戏份好看，反派财阀们却总是登场
（图源：FB@sbsdrama.official）

出处：https：//theqoo.net/hot/3030143322

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