「水弹女神」权恩妃将以演员出道！担任日本电影《原本以为只是手机掉了》最新女主角

昨（8）日有消息，权恩妃将担任日本电影《原本以为只是手机掉了：最终章骇客游戏》女主角。

《原本以为只是手机掉了》原著是日本作家志驾晃创作之推理小说，2018年翻拍日本电影上映，第二集《原本以为只是手机掉了II：被囚禁的杀人魔》电影版也在2020年上映，如今系列电影将推出最后一部《原本以为只是手机掉了：最终章骇客游戏》，女主角采用来自韩国的偶像歌手权恩妃，与千叶雄大、成田凌合作。



权恩妃2018年以限定女团IZ*ONE出道，2021年开始solo，今年以「WATERBOMB SEOUL 2023」火辣性感的演出被封为「水弹女神」，人气与歌唱事业都飙升至最高峰，没想到现在还要跨足戏剧圈了。权恩妃将在《最终章骇客游戏》中饰演被谜团包围的黑发美女女主角「秀敏」，据官方所称，导演中田秀夫称赞权恩妃用日语表达的感情，以及活力的肢体表现都非常出色。



今年Netflix曾上映《原本以为只是手机掉了》韩版电影，由千玗嬉、任时完、金熙元主演，带动了观众回顾最早由日本推出的电影系列，权恩妃将演出最后一集日本电影备受瞩目，不过要等到明年秋季才会在日本率先上映。

▼《原本以为只是手机掉了：最终章骇客游戏》前导预告片



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