BTS防弹少年团JIN军队生活超认真，提前3个月晋升「金兵长」！提到弟弟月底入伍，留下一长串爆笑

作为防弹少年团的队内大哥，JIN有在以身作则好好服役中。

去年12月入伍的JIN在结束新兵基础训练之后就在陆军第5师团新兵教育大队担任助教，最近他提前晋升为兵长。

前几日，JIN为庆祝生日在Weverse上留下长文，表示「感谢大家的祝福，之前过生日的时候都会开直播和ARMY们聊天，今天没办法这样，心里有点难过，虽然我们不能见面，但希望大家一定要记住我们的心一直在一起。 一转眼我入伍已经1年了，还剩下不少时间，不过一想到再有（总时间的）三分之一就能和大家见面了，心情就会很激动。 」接著又写道：「啊，队友们也要入伍了.... 眼泪遮挡了视线」，中间还加了30个代表爆笑的「ᄏ」，很有种「幸灾乐祸」的味道。



最后JIN表示「因为出色的表现又一次提前晋升，现在是兵长金硕珍」，透露自己已经是兵长了。 这一点令网友和粉丝们十分震惊。 毕竟JIN原本应在9月1日时升为上兵，却因为成了特级战士而提前2个月晋级。 特级战士是部队授予优秀士兵的名誉，需要在3km跑步、俯卧撑、仰卧起坐、射击、个人格斗、急救法、生化房等7类测试中全部获得「特级」评定才有资格，可见JIN在军队中有多休息。



这才过去3个月，JIN又一次提前晋级了，成为了「4道杠」。 得知这一消息的粉丝也十分高兴，表示：「JIN也太棒了吧」、「无论是本职工作还是服役，他都很敬业啊」、「不愧是大哥」等。



此外，JIN将於2024年6约12日退伍，J-HOPE和SUGA将於2024年10月17日、2025年6月21日退伍。 而JIMIN、V、RM和柾国也将在本月相继入伍。

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