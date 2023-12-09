「水彈女神」權恩妃將以演員出道！擔任日本電影《原本以為只是手機掉了》最新女主角

昨（8）日有消息，權恩妃將擔任日本電影《原本以為只是手機掉了：最終章駭客遊戲》女主角。

《原本以為只是手機掉了》原著是日本作家志駕晃創作之推理小說，2018年翻拍日本電影上映，第二集《原本以為只是手機掉了II：被囚禁的殺人魔》電影版也在2020年上映，如今系列電影將推出最後一部《原本以為只是手機掉了：最終章駭客遊戲》，女主角採用來自韓國的偶像歌手權恩妃，與千葉雄大、成田凌合作。



權恩妃2018年以限定女團IZ*ONE出道，2021年開始solo，今年以「WATERBOMB SEOUL 2023」火辣性感的演出被封為「水彈女神」，人氣與歌唱事業都飆升至最高峰，沒想到現在還要跨足戲劇圈了。權恩妃將在《最終章駭客遊戲》中飾演被謎團包圍的黑髮美女女主角「秀敏」，據官方所稱，導演中田秀夫稱讚權恩妃用日語表達的感情，以及活力的肢體表現都非常出色。



今年Netflix曾上映《原本以為只是手機掉了》韓版電影，由千玗嬉、任時完、金熙元主演，帶動了觀眾回顧最早由日本推出的電影系列，權恩妃將演出最後一集日本電影備受矚目，不過要等到明年秋季才會在日本率先上映。

▼《原本以為只是手機掉了：最終章駭客遊戲》前導預告片



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