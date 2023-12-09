三位想驾驭「妹妹头」的韩国帅哥：BTS柾国、SEVENTEEN净汉、宋江，发型比颜值还抢镜成话题～

发型不管是对普通人，还是明星来说，真的都特别重要，偏偏这三位处在颜值上位圈的韩国帅哥男星，都想驾驭「妹妹头」且成为话题人物！

准确来说是三种各有特色的「妹妹头」，对女生来说是短发，但对男生来说已经属於中长发，颜值不够还无法轻松驾驭这发型，三位帅哥可以说是十分任性(?)！狠狠用脸来驾驭起来~。

男团BTS防弹少年团的黄金忙内田柾国，曾顶著「妹妹头」和队友V出席，当时被称为是少女波浪卷，还面带羞涩地让记者们拍照，更被说是V的女友(?)，可爱的模样让大众留下了深刻的印象。



用可爱的发型，练著超MAN的拳击运动~



男团SEVENTEEN的天使二哥尹净汉，则是以美貌征服了许多粉丝，他试过的发型千万种，长发也是他的招牌标志，在今年就用烫卷的妹妹头示人，

特别是日本的宣传活动时期，用卷发做出各种可爱造型，也被许多粉丝说是可爱的小羊卷发。（净汉的美貌真的是太无敌了！！！）



最后，就是演员宋江在Netflix热门续作《Sweet Home 2》中，他所饰演的车贤秀在人类怪物化的末世里存活，一双无辜大眼配上这颗「微卷妹妹头」可以说是非常合适～。



第二季一开始是短发



（原作男主发型本来就是微卷，第一季时就有完美还原过，只是比第二季的长度再短一点）



大家对想驾驭「妹妹头」的帅哥们，有什么想法呢～？

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