仙后們爆哭的一集！金在中&金俊秀合體破除謠言，聊到東方神起當年風格前衛的髮型：「沒人能強迫我們」

仙后（東方神起粉絲名）必看！金在中和金俊秀合體，聊到了很多五人時期東方神起的事情～。

由金在中主持的人氣網路節目《在朋友》來到了這一季度的最後一集，也邀請了重量級嘉賓出演，做一個完美的收官，那就是他的演藝圈好夥伴金俊秀，從東方神起、JYJ到各自solo活動，一直都維持著很好的關係。

▼節目中也聊到了很多五人時期的東方神起小故事，對粉絲們來說真的是滿滿回憶湧上心頭：



期間，他們提到了每過一段時間，就會有粉絲提到的醜髮型事件。



金在中：「有個話題經常被提起，我們的TRI-ANGLE（正規專輯的活動時期），銀帶魚髮型，自由女神...」金俊秀也沒忍住爆笑出聲，金在中接著說：「如果我沒記錯的話，沒有人可以強迫我們做髮型，某種程度上來說我們是心甘情願的，對吧？」俊秀回：「當然囉。」



俊秀：「當時有個傳聞說，我們因為這個髮型而哭了。」

在中：「不，我們才沒有哭。」

俊秀：「當時真的很多人以為我們哭了。」、「但真相是...聽說當時有一位粉絲對我們的髮型感到羞恥，所以到處散播謠言其實是為了保護我們（的形象?）。事實上我對我們的造型跟風格感到非常自豪，當時我們只想呈現出帥氣的舞台。」、「當時我們真的不會因此感到畏縮。」以此契機正式澄清了謠言。



金在中還開玩笑說：「聽說當時很多粉絲都轉為喜歡SS501了。」當時兩團人氣都很高，粉絲們也視彼此為競爭對手。



這組髮型到現在仍然經常被粉絲們提起，你也是因為這期節目而深陷回憶的一員嗎！？

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