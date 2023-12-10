《MMA》颁奖礼全员假唱？韩网友失望留言：都没有人唱Live

原本是歌坛年末盛宴的《MMA》舞台，却在结束之后让不少歌迷直呼太失望。

2日，《Melon Music Awards 2023》隆重举行，大势女团IVE斩获「年度最佳专辑」，NewJeans拿下「年度歌曲」、「年度艺人」、「最佳女团」、「MMA Millions TOP10」、「MMA TOP10」5座奖杯。 而男团中，NCT Dream实现了包揽四项大奖的壮举，不仅赢得了「年度制作」奖，还获得了「MMA Millions TOP10」、「MMA TOP10」和「最佳男团」。 另外，NCT Dream在「MMA 2023」的最终顺序中登场，以压倒性的规模表演给人们留下了深刻的印象。



只是颁奖典礼结束后，各大媒体刊登出获奖名单，不少网友的留言都反应了一种情绪，即「几乎没有人现场唱歌」。「INSIGHT」的IG帐号中的相关文章里一则「昨天颁奖礼上没人唱Live」的评论获得超过200个赞并引起了其他网友的回应，一些网友提到了SHINee、STAYC、aespa，认为这些偶像团是现场唱歌。 然而更多的网友是对爱豆们缺乏Live实力感到失望，尽管有些人可能是出色的「舞者」，但并不是所有人都配得上「歌手」这个称号。



网友们纷纷表示：「他们的职业是『歌手』，歌手应该唱歌，不是吗？」、「如果他们不现场唱歌，他们的角色与舞者有什么区别？」、「我认为将『偶像』视为一个不同的类型，而不是标准的歌手，是正确的」、「当他们不能现场唱歌自己的歌时，称他们为歌手真是讽刺」、「 如果他们不唱歌，那么他们就是舞蹈团队了，哈哈，我认为问题本身就是曾经不容置疑的事情如今被质疑了」、「所以，我希望BLACKPINK能回到颁奖典礼上，我还在等待」等。

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