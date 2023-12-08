《鱿鱼游戏》导演黄东赫：「敬请期待第二季更深入精彩的故事情节！」

黄东赫导演表示，第二季即将有崭新的游戏，新的人物角色设定，展开更深入的故事，希望观众们可以期待。《鱿鱼游戏2》更透过了Netflix公开第二季部份摄影棚的设置，更让大家感到相当好奇。导演也表示从2023年7月开始认真投入第二季的拍摄，虽然感到有压力，但仍会努力以好的作品来回报观众。



美术指导团队同样感到责任重大，也正在努力完成所有导演的蓝图与主题意识，且第一季推出时也受到了Covid-19的疫情影响，所以当时并没有机会事先公开摄影棚，目前疫情算是趋缓，於是公开了部分的区域让大家先睹为快。2021年公开的《鱿鱼游戏》让Netflix创下了史上最多观众收看纪录，引发全球旋风，黄东赫导演以及演员李政宰也因这部作品获得了艾美奖的最佳导演奖以及最佳男主角奖。



而《鱿鱼游戏》更衍伸出真人秀，招募456位参赛者，在几乎同样的环境之下进行游戏，其中也不乏心理战，以及运气也是很重要的一环，开播后也连续两周创下了英语圈系列的最高收视率，甚至也再度拉抬了重新收看《鱿鱼游戏》第一季的观众人数。《鱿鱼游戏2》将由李政宰、李秉宪、任时完、姜河那、朴成勋、魏河俊、梁东根、元智安、孔刘等演员共同演出，预计拍摄行程将延续到明年，具体公开时程尚未确定。



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