IU新歌MV不仅请来好友BTS V，还有「青龙奖最佳导演」掌镜！与《水泥乌托邦》严泰华合作演唱会VCR结缘

IU时隔2年预告发行新专辑，不仅MV男主角由即将入伍的BTS防弹少年团成员V担任，导演更请来今夏热门获奖电影《水泥乌托邦：末日浩劫》（港译：乌托邦浩劫）的严泰华，让大家的期待值进一步升高！

今日据IU所属社透露，严泰华执导、V出演的IU新曲MV已经拍摄完毕。 IU新专辑发售日期尚未确定，但V即将从本月11日开始服兵役，所以早早进行了拍摄。 作为IU的好友，V也是欣然同意出演，并将此作为入伍前最后一项工作日程。



据多位相关人士透露，IU是在看完《水泥乌托邦：末日浩劫》（港译：乌托邦浩劫）之后亲自联络邀请严泰华。 《水泥乌托邦：末日浩劫》今年8月上映后吸引到384万人次观看，导演严泰华和主演李炳宪分别在刚刚举办的青龙电影节斩获 「最佳导演」和「最佳男主角」。



IU和严泰华导演的缘分要追溯到2018年。 当时IU举办出道10周年演唱会《dlwlrma》，请来严泰华将她10年来的职业生涯浓以电影概念进行浓缩，结果严导打造的「黑白电影」「爱情喜剧」等不同风格VCR获得粉丝一致好评。

严泰华在《水泥乌托邦》上映前采访中曾提到，IU是看了他的短篇电影《森林》后联络他。 当时严导因为《被掩盖的时间》成绩欠佳而低落，与IU的合作让他重新想起拍电影的幸福，也才有了后来看到《水泥乌托邦》原著网漫并进一步将其变为真人电影，再到现在因为《水泥乌托邦》重新与IU合作，真的是很奇妙的缘分和彼此成就！



不过IU这张专辑目前只有明年上半年发行的计划、还没有具体日程，新歌和MV内容也一概没有公开。 IU上一次发歌是2021年12月的迷你专辑《碎片集》，与朴宝剑合作主演的新剧《您辛苦了》拍摄临近尾声，预计明年3月通过Netflix全球上线。



▽IU迷你专辑《碎片集》主打曲《冬眠（Winter Sleep）》：



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