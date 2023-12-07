《烈女朴氏契约结婚传》李世荣原来是「朝鲜时装界的KOL」太搞笑！一次过看了EP1 - 4，还应该追看下去吗？

基本上所有的主要角色都在第一集古代朝鲜的场景登场，到第二集开始就已穿越到现代了，看了四集，在想要不要看下去？

朴联遇（李世荣 饰) 这角色设定，她在古时被称为「汉阳第一怨女」（怨女=大龄单身女性），李世荣确实是「朝鲜时装界的KOL」

如果放在今天，又靓又聪明的朴联遇应该是很多男生心目中的「女神」！

以下小雷！

朴联遇是朝鲜时代贵族家庭出身的独生女，生性善良坚强，渴望自由。朴联遇年龄渐长（以古时来说）仍然未结婚生仔，所以被称为「怨女」。她终日沈迷於服装设计，扮鬼扮马，以自称「蝴蝶老师」的身份大做服装生意（＂蝴蝶＂这个符号在剧中有著自由的含意），朝鲜女性都争相要买她设计的服装，以现代的讲法，就是时装界KOL及Fashion Designer。



因为设计太好，甚至引来同行抄袭她的设计，使她的生意大不如前，但凭著她的设计天赋竟然设计出＂朝鲜第一款短裙，Lace(蕾丝)衫裤＂，不过在朝鲜年代还没有Kpop女团，曝露美腿也是大逆不道，还差点铸成大错！



之后剧情走向一定会都是父母要她安份守纪，继而迫婚之类。。。她当然百般不愿意，这时，姜泰河（裴仁爀 饰）在意料之外成为了她的Dream lover(梦中情人)！可是故事又怎会这么完美呢？



色目人登场，中亚+欧洲脸貌，看似懂奇幻之术，预言朴联遇往后的遭遇：「你将失去的，会在另一地方寻回」。



就在朴联遇与姜泰河之夜，姜泰河就在朴联遇面前死去。。。及后因为＂人为的意外＂就穿越到了现代，她拿著家中那棵紫薇树的花枝穿越到现代．．．



第二至四集讲述朴联遇穿越后遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男子的情节，编剧透过朴联遇於现代忆朝鲜的情节及在韩鲜时代的人物一一也在现代登场，一步步向观众揭露穿越背后究竟发生了什么事



另一惊喜是，朴联遇及她的丫鬟及好友四月（朱玄英 饰）有很多搞笑的对手戏，也演得非常自然，好有喜感。



这部剧可以说是轻松浪漫的爱情剧，剧中的不论是人物设计及出现的物件，如蝴蝶图案、朴联遇小时候的画像、紫薇树等等。。。都是很细心的场景设计，有侦探故事味道，让观众好想知道迷底最终是什么！期待之后集数。

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